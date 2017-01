Entrega el alcalde Fernando Zamora un Puente en Santiago Tlacotepec

Hace dos años la corriente de agua me arrastró, en ese entonces no había puente: vecina del lugar

TOLUCA.- “Hace como dos años, al querer cruzar en este punto la corriente del río me arrastró, entonces no había puente, por eso hoy agradezco al gobierno que encabeza el profesor Fernando Zamora por la construcción de esta obra tan importante, porque gracias a ella ya no peligramos. También le reconozco que dio su palabra, nos prometió el puente y lo cumplió”, dijo emocionada Magdalena Isabel Gil Granda, vecina del lugar, luego de que el alcalde de Toluca entregó el puente vehicular y peatonal que permite un acceso seguro a la colonia Santa María Guadalupe, de Santiago Tlacotepec, en beneficio de más de dos mil habitantes.

Hace unos meses y a petición expresa de la población, el edil Zamora Morales se comprometió a construir el puente que era una obra muy necesaria, según expresaron los vecinos, porque en tiempo de lluvias la comunidad tenía que esperar hasta tres horas para entrar o salir de la colonia y corrían el riesgo de ser arrastrados por la corriente.

El primer edil exhortó a las y los vecinos a cuidar la obra que la administración municipal realizó para su beneficio, pues la construcción de infraestructura urbana significa mejorar la calidad de vida de los habitantes de Toluca.

La obra tiene una longitud de 7.40 metros de largo por 7 metros de ancho, los trabajos consistieron en el levantamiento de muros de contención de piedra braza para contener las rampas de acceso, construcción de canaletas de acceso para tener un mejor drenaje pluvial y evitar encharcamientos, así como la construcción de banquetas seguras en ambos lados.

Dicho puente cumple la normatividad que exige CONAGUA y con las especificaciones señaladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obras de este tipo.

A nombre de los estudiantes de la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, el alumno de sexto grado, Alfonso Gerónimo García López, agradeció la construcción del puente que les permite tener una rápida y mejor comunicación, así como mayor seguridad.

A la entrega de obra asistieron el segundo síndico, Francisco Emmanuel López Barrera; la novena regidora, Elba González Landeros; directores de área, delegados, subdelegados, Copacis, alumnos de la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria” y de la Escuela Secundaria “Ramona Ramírez Melitón”, líderes de la comunidad, representantes de los Bienes Comunales de Tlacotepec, padres de familia y habitantes beneficiados.