Entrega Eruviel Ávila Apoyos Educativos

y Recursos Económicos a Migrantes Mexiquenses

El gobernador Eruviel Ávila se reunió con Lourdes Salazar, quien fue deportada de EEUU, y le entregó laptops y apoyos económicos a su familia, así como un certificado para que ella pueda estudiar en el ICATI y un proyecto productivo para su esposo

La señora Lourdes agradeció la entrega de estos apoyos que permitirán que su familia pueda salir adelante

TOLUCA.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas se reunió con la señora Lourdes Salazar Bautista, mexiquense que fue deportada de los Estados Unidos el día de ayer. En el encuentro, en el que estuvo presente la familia de esta mujer mexiquense, a quien calificó como una guerrera y luchona, el mandatario estatal entregó laptops a sus tres hijos, así como recursos económicos por 300 mil pesos para que sean utilizados para el enganche de una vivienda, así como para las cuestiones educativas de los jóvenes.

“Destacar toda la solidaridad que han tenido para con esta bella familia luchona, ejemplo de lucha, una familia guerrera, una familia de bien, que lo que quiere es pues algo muy sencillo: lo mejor para sus hijos, lo que queremos todos quienes somos padres, lo mejor para nuestros hijos, que el día de mañana sean mejores ciudadanos, que tengan mejor preparación de la que tuvimos nosotros, mejor nivel de vida”, afirmó el mandatario mexiquense.

En Palacio de Gobierno, Eruviel Ávila entregó también un certificado para que la señora Lourdes pueda ingresar al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) y aprenda alguno de los oficios que se ofrecen en esta institución, además de impulsar un proyecto productivo para su esposo, el señor Luis Quintana Chaparro, quien también fue deportado hace 7 años de EEUU.

Por su parte, la señora Lourdes Salazar agradeció los apoyos brindados, que dijo, son la base con la cual empezará de nuevo a sacar adelante a su familia, principalmente en materia educativa, para que sus hijos sean mejores ciudadanos para la comunidad y el país.

“Agradecer al gobernador Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, por todo lo que ha hecho para nosotros, es una ayuda que no me imaginé nunca, ni en sueños. La verdad es que estoy muy agradecida por todas las atenciones que han tenido con todos nosotros, con mis hijos, con mi esposo, conmigo, desde ayer, desde el momento que pisamos la tierra mexicana, me han hecho como honores en recibirme como nunca lo imaginé”, manifestó la mexiquense, oriunda de Temascalcingo.

El gobernador mexiquense expresó su solidaridad y apoyo a la familia de Lourdes Salazar, y calificó la acción de deportación como una política injusta, que si bien está sustentada en un marco legal, atenta contra los derechos humanos de las familias de migrantes, separándolas, como es el caso de la señora Lulú, ya que sus tres hijos tienen nacionalidad estadounidense y tienen la opción de quedarse a vivir en los Estados Unidos.

“Hoy estamos los mexicanos consternados por esta medida y los mexiquenses estamos todavía más, una medida injusta, bien refería hace un momento, porque este tipo de medidas, si bien pueden estar sustentadas en un marco legal específico allá en Estados Unidos, no son humanas; al contrario, atentan contra los derechos humanos y los derechos de las familias.

“Hoy estamos en una encrucijada porque por una parte, sus hijos, doña Lulú, don Luis; tienen la posibilidad, la capacidad legal de residir, de estudiar en los Estados Unidos, pero no pueden estar cera de ustedes, porque una frontera y una medida injusta que se tomó allá en Estados Unidos, lo impide”, señaló.

En este sentido, reiteró el apoyo del gobierno federal y estatal, para estar al pendiente de las necesidades de esta familia, así como del resto de los migrantes mexiquenses que radican en EEUU y que así lo requieran, con acciones como la entrega de actas que expide el Registro Civil estatal, licencias de conducir, y la puesta en operación de tres Casas de Atención al Migrante, así como dar becas a dreamers y entregando apoyos económicos para que puedan pagar el trámite para obtener la ciudadanía americana.

De los 300 mil pesos que se entregaron a la familia Quintana Salazar, 260 son para apoyo para la vivienda, y el resto para becas de sus hijos Pamela, María y Luis.