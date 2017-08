Estructuras políticas móviles

Por: SAUL HERNANDEZ

LOS TIEMPOS, afirman los que buscarán espacios de elección popular, se acortan, pero más allá de tal situación, lo que les preocupa es la apertura que ha tenido el PRI, sobre todo para sus militantes, quienes se han tenido que esperar de acuerdo a sus estatutos y que ahora, simplemente hay el único interés de que alguien pueda garantizar un triunfo en las urnas, sea militante o ciudadano común.

Ello ha provocado un movimiento dentro de las estructuras que al parecer no a todos conviene, sobre todo por el hecho de que sigue prevaleciendo la situación de que el que gana, no lo gana todo y, el que pierde, no lo pierde todo.

La falta de una identidad y la perdida de una cultura partidista ha puesto a la ciudadanía contra la pared, porque sumado el hecho de que los partidos o cuentan con la credibilidad suficiente, tenemos el hecho de que entonces, por el momento no saben dichas estructuras para dónde moverse.

Un punto que empezó a ser definitivo, fue la lista emitida por MORENA en materia de equidad y participación de género, donde en el caso de Chalco, supuestamente para la alcaldía tendrá que contender una mujer, y no es por hacer menos a las féminas, pero también es cierto que los partidos políticos no cuentan con los suficientes valores para cumplir con dicha cuota, sobre todo en el hecho de que que ésta sea con experiencia, y cuente con la validación social que le pueda garantizar un triunfo electoral.

Si esto último es parte del juego, tenemos que aquellos arribistas y aquellos que pensaban tener una oportunidad en dicho partido, pues simplemente sus sueños se han diluido, ya que al definirse qué género tendrá que contender, pues simplemente el resto de supuestos simpatizantes, ya empezaron a decepcionarse y, por ende, empiezan a tratar de “vender” su amor al mejor postor.

Sin duda un tema interesante y que pondrá en la mesa las diferentes fuerzas con que contarán los partidos políticos rumbo al 2018.

Lo cierto es que en el caso del PRI las fuerzas deben ser bien equilibradas para que exista la participación necesaria, de lo contrario, muchos de ellos seguramente se darán media vuelta o bien, como siempre, la simulación de participación estará al dos por uno.

Sobre todo que ya existen aquellos que sus intereses han diversificado y que ahora, quizá ya no importa qué partido gane o gobierne, si el interés inmediato está en la persona que al final pueda llegar a estar sentado en la silla, trátese de la Presidencia de la República, senador, diputado federal o local o presidente municipal.

Las cosas en ese equilibrio de fuerzas no será fácil, por lo que también resultará interesante el saber cómo se moverán dichos grupos y qué definirán los líderes y partidos.

Y ya dije