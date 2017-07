Exhiben lluvias incapacidad de autoridades

Por: SAUL HERNANDEZ

COMO YA se ha hecho costumbre en cada temporada de lluvias sale a relucir la poca efectividad de los gobiernos municipales quienes supuestamente a través de sus organismos operadores del agua, tratan de dar respuesta a los embates de la naturaleza que con la intensa lluvia reluce lo que dichos organismos no hacen.

Cierto es que mucho se debe a la actitud de la ciudadanía al no realizar acciones efectivas sobre el no tirar basura en la vía pública y el no barrera sus calles, así como otras más que ayudarían a evitar que colapse el drenaje.

Cierto también que nos falta cultura y educación ambiental, porque no sólo es la basura, es el medio en general el que hay que preservar y cuidar, algo que sin duda es urgente atender, pero más fincar entre la población infantil, para que en un futuro no muy lejano podamos tener ese espacio limpio que se desea.

Ahora bien las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, han intentado de una u otra forma el buscar que la sociedad participe en el hecho de que ésta separe los desechos, no lográndolo por la situación de que no hay un seguimiento ni mucho menos hay una consecutividad de acciones que puedan garantizar tal efecto.

Precisamente serán en el mes de enfrente, que ya está cerca donde el gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un programa más de recolección, no sabemos si cumplirá al cien por ciento o si realmente la población cumpla con dicho ordenamiento y ahora más que nunca se requiere, ya que con las presentes lluvias se dio cuenta de la gran falta que hace.

Hay muchas cosas qué hacer en la materia del medio ambiente, porque no solo es separación o recolección de basura, sino también el asunto de la tala clandestina de árboles, el tema de los bosques y sus múltiples afectaciones, entre otros temas más.

Veremos hasta dónde llegan y hasta dónde son capaces de dinamizar y trabajar para poder lograr un mejor entorno y, por supuesto, menos afectaciones.

Y ya dije.