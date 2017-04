Exigen Calidad en el Agua Potable Habitantes de Nezahualcóyotl

Vecinos de las colonias Esperanza y Benito Juárez, denuncian que el vital líquido llega a sus hogares con un olor pestilente

Por: PEDRO ESPINOSA ORTIZ

NEZAHUALCOYOTL, Méx.- Algo que sigue causando malestar entre las familias de esta zona es que el Opdapas, nada hace por mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de la colonia Esperanza y algunos puntos de la Benito Juárez, ya que el olor pestilente de esta a la vista, aún cuando las autoridades del municipio señalan que hoy se cuenta con agua potable de calidad en los hogares de esta ciudad del estado.

En esta forma vecinos de esta comunidad de la colonia Esperanza comentaron a este medio, al que le hicieron saber que estas acciones datan de años atrás y nada hacen los gobiernos que entran y salen, situación que ha creado malestar entre los ciudadanos que reciben este servicio, el cual además deficiente en varios puntos de esta geografía, donde los cobros anuales, dice Rebeca Salinas se realizan pero no vemos que la coloración y el olor a caño se quite de este importante líquido.

Es así, que comentó, que ya son varias décadas que seguimos con este problema y lo hemos dado a conocer al organismo descentralizado de esta demarcación, pero más sin embargo no hemos tenido eco, en nuestras demandas, que son justas y es claro que debemos contar con un servicio de calidad, pero no es así indicó.

Por otra parte vecinos de, la Benito Juárez, aseveraron, que el servicio es deficiente y de mala calidad, pero al no contar con otra red de agua potable que sustituya a las que por más de cuarenta años han estado en funcionamiento no tenemos otro remedio que aceptar la mala calidad de esta y sobre todo hay días enteros que no contamos con este importante servicio por parte del organismo descentralizado del Opdapas en esta ciudad del Estado de México.