Facturación Electrónica, Reto del SAT

VALLE DE MEXICO.- En entrevista con el Ingeniero José Enrique Estefan Chiriart, administrador desconcentrado al servicio del contribuyente sobre el tema de la Facturación Electrónica, tema de gran interés para la sociedad y que está implementando el SAT ya desde hace algún tiempo. Y entrando en materia preguntamos:

José Carlos O’Farrill.- Un reto ambicioso por parte del SAT ¿Ya se puede decir que todos estemos en este modelo de Facturación Electrónica?

José Enrique Estefan.- Bueno, te platico primero de los antecedentes de la Facturación Electrónica, hoy se cumplen 20 años de que el SAT fue creado, antes lo que se hacía era manejar todo en papel y a partir del 2014 todo se maneja en plataformas tecnológicas, mismas que permiten beneficiarse tanto al contribuyente como al SAT en aspectos sistematizados que garanticen la información que están presentando a los contribuyentes

Entonces, estos beneficios que están obligando al SAT para que se vuelva más ágil y más expedito en las respuestas que tiene que darles a los contribuyentes a la hora de facturar y al momento de solicitar sus devoluciones, ya sea anuales o complementarias que éstos presentan, las personas físicas o las que tienen que hacer las personas morales.

Es así que desde esa fecha a la actual ha existido una evolución al respecto, por ejemplo en 2015-2016, hubo presentación de facturas con saldos negativos, eso no se puede hacer, eran de esos errores comunes o bien, cuando se facturaba a una persona que estaba solicitando un servicio; por ejemplo, un doctor le facturaba a un paciente, el RFC que le daba éste, no estaba correcto, entonces el mismo no se validaba, ese tipo de errores se están solucionando con la actual versión.

También teníamos que el IEPS o el IVA de manera global se daban por factura, es decir, si hay 10 artículos y cada uno tiene su propio IVA o IEPS, al final de cuentas lo que se generaba en la factura era una sola, entonces no se percibía la diferencia de los mismos, hoy en la versión actual se corrigen dichos problemas.

JCO.- Entonces podemos decir que se podían obtener beneficios fiscales si se hace de forma específica?

JEE.- Por supuesto, es ahora una información detallada, es una información de control, tanto para quien factura, como quien la recibe, porque ya sabe a nivel artículo cual es el IVA y el IEPS que se está facturando.

Otro problema era el de los montos podían facturarse miles de millones de pesos, entonces no había una cantidad máxima que estuviera limitada, es así que hubo errores de facturas, hoy para que pueda generarse una factura, por ejemplo de 100 millones de pesos, se tiene que pedir permiso al proveedor autorizado por el SAT para que pueda liberar y generarse esta factura y así evitarse este tipo de errores.

También hay otros temas, donde se manejan varios complementos, antes se decía que si se generaba la factura, ésta se pagaba, hoy ya tenemos un complemento dentro de pagos, que permite saber si una factura es pagada en parcialidades, es decir, a 30, 60 o 90 o seis meses, lo que se va señalando es el pago de las mismas.

Otro complemento es el de traslado de mercancías, cualquiera de ellas, como se dice, es traslado, no está considerada como una adquisición o una venta, sino simplemente un traslado; tenemos también el complemento de nómina, que permite ser más específicos, en lo que está recibiendo el contribuyente y se están ajustando todos los catálogos, así como también se han aplicado bajo este esquema productos y servicios, es decir, ya no puedes facturar directamente thé o café, tienes que aplicar una clave de un catálogo para poder saber que clave aplicar, para ello tienes que accesar al portal y saber cuál es la clave del producto debes de utilizar.

Todo es a través de catálogos pare evitar errores y el que recibe esa factura ya tiene un concepto que es validado por el SAT; también tenemos el de retenciones de informaciones de pagos, en los cuales se generan las operaciones de un pago y hubo una retención de impuestos como es el pago de intereses; estos son como por ejemplo para los bancos, cuando te están emitiendo tu estado de cuenta y tienes intereses a favor, se tiene que generar una factura con este nuevo complemento.

Estamos evolucionando en beneficio para los contribuyentes como para el SAT, el año que entra, cuando las personas física puedan hacer su declaración, ya podremos saber qué conceptos están formando parte, tanto de los ingresos de los contribuyentes como de egresos que han tenido por cuestiones personales.

Pero te diré que el tema de la cancelación de la factura, antes si un doctor, cancelaba una factura y nunca le avisaba al paciente y éste trataba de meter una deducción, pues el SAT le decía que no se podía, porque estaba cancelada la factura y el paciente nunca se enteraba, por ello, hoy por hoy y a través de los medios electrónicos que tiene el SAT para poder cancelar una factura; esos son los beneficios que se tienen con esta nueva versión, hay catálogos, damos cursos de orientación y actualización en todos los módulos que tenemos en el Estado de México, los lunes, martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde y para poder acceder a estas capacitaciones se tiene que entrar al portal del SAT y ahí registrarse.

En estos módulos también hay salas de internet y hay personal calificado para que puedan estar plenamente asesorados y esta versión 3.3 es un programa de transición que tenemos con la versión 3.2, que tenemos hasta finales del mes de noviembre.

Por lo que a partir del primero de diciembre la versión utilizada será la 3.3 y deberá ser utilizada para todos los efectos fiscales.

JCO.- Para una persona moral el generar una facturación le sale caro, por lo tanto qué se hace?

JEE.- Los programas ya los tienen, aquí lo que deben de pedir es una actualización al programa. No pueden facturar si no es a través de un proveedor autorizado del SAT, entonces, el programa ya viene cargado con actualizaciones si se contratan el contac pack u otro, que sea comercial, ellos deben de ofrecer una actualización de los servicios lo que tiene que hacer las personas morales o empresas es el de establecer los parámetros iniciales y actualizar los catálogos que se están haciendo.

Tienen que ver el costo, pero también el beneficio que obtendrán a través de las declaraciones que tiene la obligación de presentarlas, pero habrá beneficio al poder eliminar estar declaraciones.

JCO.- Por otro lado, qué pasa con el ciudadano común que no sabe llevar una contabilidad?

JEE.- Mira, te diré, dentro del portal del SAT, hay una herramienta que se llama “Mis Cuentas”, ahí lo que se hace es que cualquier persona física o con actividad empresarial, puede llevar a cabo toda la relación de sus ingresos como de sus gastos y determina automáticamente cuánto de sus impuestos tiene que pagar, por lo tanto no es necesaria la contratación de un contador; cualquier persona física con actividad empresarial o persona bajo el régimen de incorporación fiscal o por honorarios profesionales puede llegar a cualquiera de nuestras oficinas y le ayudamos, sólo pedimos que tenga una lista de los gastos realizados y comprobantes, cuando lleguen a nuestras oficinas pidan el lugar para “Nuestro Espacio” y ahí un asesor les ayudará a registra ingresos y gastos para que al final se le diga cuál sería el impuesto a favor o a cargo del contribuyente.

Tenemos pues, cursos de todo tipo y pueden visitar el portal para saber cuáles son los que más les conviene, de igual forma sobre “Mi Contabilidad”.

JCO.- Cuántos cursos son los que imparten?

JEE.- Alrededor de cinco o siete cursos a la semana

JCO.- Qué tan cierto eso de que la cuarta parte de la población es la que paga impuestos y es la que mantiene a los demás?

JEE.- Efectivamente, así parece, pero hemos llevado convenios con entidades federativas, y hacemos un recorrido juntos, manzana por manzana y este programa se llama “Crezcamos Juntos, Afíliate”.

El año pasado lo llevamos en la zona oriente de la entidad y aquellas personas con actividades comerciales los invitamos a que se dieran de alta y les decíamos todos los beneficios de dicho programa, obteniendo así beneficios de salud, accesos a créditos hipotecarios, préstamos personales, o para sus negocios. Recorrimos casi seis mil manzanas y ahí ayudamos a los contribuyentes, dicho programa lo aplicamos en otras entidades.

Por tal motivo se incrementó la actividad registrada en el padrón de 15 a 20 por ciento de las personas físicas.

JCO.- Con estas reformas, se dice que sólo se les carga más la mano a quienes ya están registrados y no a quien se encuentra en trámite o no lo hace.

JEE.- Por eso se hace este ejercicio, para que las personas se concienticen, fuimos hasta a las escuelas para dar a conocer el tema fiscal y generar esa cultura de legalidad, fueron a más de cien mil alumnos los que tuvieron esa información.

JCO.- En el caso del comercio ambulante. Qué hace el SAT para traer de la informalidad a la formalidad a este sector?

JEE.- El beneficio es el que ofrece el programa “Crezcamos Juntos, Afíliate”, donde hacemos este recorrido sistemático, manzana por manzana y detectamos actividad económica visible y los invitamos a inscribirse. No somos cohercitivos, no los obligamos, pero el esfuerzo es grande, sin embargo es necesario hacerles saber que ser formal conviene, para que puedan tener acceso a muchos más servicios de salud y mejora en su actividad comercial.

JCO.- En dónde se puede consultar la información que ofrece el SAT?

JEE.- Para que puedan acceder al portal, tienen que tener una contra seña y para obtenerla, con una identificación oficial pueden acudir a cualquiera de nuestras oficinas para solicitarla en Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco. Y Tecámac.

JCO.- Qué esperan obtener con esta campaña de la facturación electrónica?

JEE.- El objetivo es que tanto el SAT como el contribuyente tengan información de calidad y oportuna, sobre todo para que en un futuro se evite la “reportitis” que se dice es común en el gobierno federal y los gobiernos locales, con esta nueva factura electrónica se evita tener que presentar declaraciones informativas que son obligación, entonces la declaración múltiple ya se elimina con esta nueva versión, la declaración de operaciones con terceros, se eliminaría también, ya que cuesta dinero y esfuerzo, hoy hay información de calidad.

JCO.- Qué se hace para tener en regla y en orden a los tres niveles de gobierno?

JEE.- El gobierno Federal tiene que atenerse a las reglas emitidas por el SAT, así como los gobiernos estatales y municipales. Hemos hecho un esfuerzo para que el Eiam, para que los tesoreros o las secretarías de finanzas de los municipios estén actualizados y puedan saber qué hacer y precisamente a partir del primero de diciembre, ya tengan conocimiento de estos cambios, para que tanto la factura electrónica y el complemento de nómina.

Les conviene a los municipios, porque en caso de que no reporten esta situación ya no pueden ser sujetos de participaciones federales.

Con la nueva facturación, toda la información estará en el portal y entonces ya no ocurrirá el hecho de los rezagos a prestadores de servicios.

Invitamos a las personas a que si tienen dudas visiten la dirección www. Sat. Gob.mx para que consulten los servicios y accesibilidades que existen a su favor.

JCO.- Gracias por esta información que sin duda es de vital importancia para los usuarios y, por supuesto para nuestros lectores.

