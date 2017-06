Feminicidios tema pendiente

municipios con alerta de género opacos en la ejecución de sus gastos

Por: SAUL HERNANDEZ

EL TEMA de la inseguridad sabemos que es pendiente y delicado, sin embargo, parece ser que hay otros temas como el feminicidio que pareciera va la alza y que los tres niveles de gobierno se han visto nuevamente rebasados sin que hagan algo al respecto.

Mucho se dice que son temas de educación, ética y cultura, pero si el número de personas afectadas va en aumento, tenemos entonces que algo dentro del tejidos social, ya se pudrió y que la autoridad conoce, pero tampoco hace algo para reducir estos efectos.

Lo peor de todo, es que la entidad cuenta con municipios señalados con alerta de género y a la fecha los resultados son opacos, precisamente porque los programas o acciones desarrollados o aplicados simplemente no han llegado de manera efectiva a la sociedad.

Por lo tanto, podemos decir que sí bien no se trata de empoderar a la mujer, la defensa a las mismas no ha sido lo suficiente, sobre todo en educación social o moral, que no se refleja en la sociedad.

Hoy podemos decir que sólo ha generado mayor encono y una mayor separación entre la mujer y los hombres, donde las primeras han caído en la condición de buscar una igualdad y el hombre, ha permitido también ser rebasado en gran parte de sus obligaciones, donde quizá ha sido más fácil asumir un papel de casa y sis quehaceres, que el hecho de responder a los retos diarios de la vida y a las responsabilidades que hoy los jóvenes simplemente hacen a un lado.

Y no se trata de ser machista ni mucho menos, pero sí de reconocer que la descomposición de la familia en sociedad ha llegado a tales grados que los roles mismos han sido intercambiados al gusto e interés de los implicados, que a la larga forma una cadena de frustraciones y mayores complejos que detona en la separación, que violenta o no, pero que sin duda ya se ve afectado el ejercicio de familia.

Sin duda un panorama complejo y más cuando se trata de pretender rescatar los valores que se han descompuesto o peor aún la de tratar de inculcarlos, algo que se hace desde el seno familiar, desde que se nace y que a estas alturas de ejercicio diario, simplemente han quedado en el olvido.

La autoridad tiene que hacer más que una plática o talleres de manualidades, el ejercicio debe ser constante y con pleno compromiso de poder generar sinergias que ayuden a resarcir el daño que sufre la principal institución social que es la familia.

En la medida que se logre, sin duda los feminicidios y el respeto a la mujer podría avanzar, antes se antoja difícil.

Y peor aún, cuando se observa que la autoridad cuenta con recursos y no se aplican de manera efectiva, como es el caso de esos municipios señalados con alerta de género y que son opacos en sus cuentas y obligaciones, así tampoco se podrá avanzar de manera efectiva.

Y ya dije.