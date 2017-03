Por: José Carlos O´Farrill Hernández

Herencias de sangre son las que han dejado en estos últimos sexenios, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña, la delincuencia y la ola de violencia que genera el crimen organizado han ido en aumento. Enrique Peña manifestó que se tenía que tener una estrategia contra el crimen organizado pero es claro que no se ha podido ver la nueva estrategia o al menos no ha dado los resultados esperados.

Acapulco y Michoacán son claros ejemplos de batallas perdidas por parte del gobierno y en donde la población se preocupa pensando en cuál será la siguiente entidad afectada por la violencia. La realidad que muchos no han logrado ver es que el crimen se encuentra por todo la nación, el narcotráfico ha mermado todos los estados incluidos la capital del país así como el área metropolitana en donde las autoridades municipales muchas veces prefieren hacerse de la vista gorda, pero a tal grado que ya llegó a obesa. Venta de droga las 24 horas, denuncias que no encuentran respuesta y delincuentes que trabajan en la impunidad bajo el cobijo de autoridades corruptas que simplemente prefieren no intervenir si no al contrario, hasta buscan tomar su tajada en el negocio en lugar de ponerse los pantalones y resolver el problema y si bien tienen cierta responsabilidad no las culpo debido a que si no tienen el respaldo Federal difícilmente podrán cambiar algo en sus comunidades.

Las policías comunitarias no tienen un par de años en nuestro país, lleva existiendo más de veinte años y ahora resulta para el gobierno una medida incómoda con la cual se debe tener cero tolerancia y mano dura. Lo cierto es que mientras se desata una guerra contra esta policía fuera de la ley y de paso contra el crimen organizado, el cáncer del narcotráfico opera a su máxima potencia por cárteles que se disputan nuestro país como una pieza de pan entre hombres hambrientos.

Los supuestos operativos de las autoridades locales son para detener, en las zonas de venta de droga, no a los vendedores si no a los supuestos compradores para poder chantajearlos y sacarles dinero, es en verdad una porquería la policía que tenemos. Lo ideal es que se legalice la droga y nos dejemos de esta podredumbre de sistema que tenemos y no nos engañemos porque esto no se trata ni de educación, ni de política, ni de tercer o primer mundo, en este tema la policía es igual de porquería en México, Estados Unidos y el mundo, tal vez con la diferencia que en nuestro país simplemente son más cínicos.

¿Cuándo abriremos los ojos? este sistema que se está usando y este actuar terminará provocando el hundimiento de nuestro país bajo ese estado de violencia, más tarde o más temprano a toda acción corresponde una reacción y si el gobierno sigue sin tomar las medidas necesarias y con la impunidad como su bandera principal, este país terminará en algo que todos podemos lamentar. Necesitamos amar a la patria y darnos cuenta de que el rumbo tomado lo único que dejará es violencia y destrucción a un futuro no sustentable para nadie.

“El amor a la patria es más patente que la razón misma.” (OVIDIO)