Hartazgo por Delincuencia

Toman justica por su propia mano pobladores de Nicolás Romero

Se organizan para detener a delincuentes y golpearlos en un afán de hacerse justicia “pues el gobierno de Angelina no puede”, aseguran

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

NICOLÁS ROMERO, Méx.- Ante la creciente delincuencia que lastima la economía y tranquilidad de los habitantes de esta municipalidad, habitantes se organizan para detener a delincuentes y golpearlos en un afán de hacerse justicia “pues el gobierno de Angelina no puede”, aseguran nicolásromerenses.

De acuerdo a reportes policiacos, en diversas comunidades de Nicolás Romero ya se han dado detención y captura de delincuentes a mano de los habitantes, quienes golpean a los ladrones y llaman a la policía para que los arreste y presenten al Ministerio Público, por ejemplo en las comunidades de Francisco Saravia, San José El Vidrio, recientemente, y en meses atrás lo mismo ocurrió en Loma del Río y otras.

“Ladrón, si te agarramos te vamos a linchar. Ya basta de delincuencia, el gobierno de Angelina no quiere resolver la inseguridad, porque no apoya a los policías municipales al no darles gasolina para las patrullas, no les dan chalecos antibalas y armamento para que enfrenten a los delincuentes, Angelina Carreño tiene abandonada a la población”, aseguran habitantes de las referidas colonias.

En diversos recorridos por el municipio de Nicolás Romero, se ha detectado que casi en todas las comunidades, en todas las calles, existen lonas y pancartas con advertencia de que serán linchados los delincuentes, avisos que los habitantes están organizadas para prevenir y erradicar a la delincuencia.

Reportes policiacos detallan que este fin de semana fueron detenidos y golpeados por habitantes, dos delincuentes en la comunidad San José El Vidrio, donde un par de jóvenes dedicados al robo de auto partes irrumpían en negocios y comercios exigiendo que se les compraran los autoestéreos robados “y como la gente no los compraba, se pusieron violentos exigiendo dinero, prácticamente extorsionándonos, atracándonos, por eso nos organizamos, los detuvimos y los golpeamos mientras llegaba la policía”, aseguró un habitante que prefiere el anonimato para evitar represalias.

Por otra parte, este mismo fin de semana, en la comunidad Francisco Saravia, fue detenido y golpeado por colonos un delincuente que se dedicaba también al robo de autopartes. Los delincuentes fueron presentados ante el Ministerio Público para que fueran consignados ante la autoridad.

Cabe destacar que de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Nicolás Romero ha aumentado la delincuencia, pues por poner un ejemplo, el delito de robo con violencia de vehículos en enero se cometieron 20, en febrero 14, en marzo 14, en abril 14 y en mayo 15, mientras que en junio de este 2017 se robaron 20 vehículos con lujo de violencia; mientras que el mismo delito de robo pero sin violencia, se cometieron dos delitos, en febrero 28, en marzo 33, en abril 43, en mayo 34 y en junio de este 2017 fueron 39 autos robados sin el uso de violencia.