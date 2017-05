Hay quienes perdiendo ganan

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES SE han acabo las campañas electorales y ahora es tiempo de refrendar con hechos los dichos, porque sin duda, las encuestas y las redes sociales no votan, aunque para muchos pueden generar tendencia, lo cierto es que son tan efímeras que cambian a cada instante y como muchas veces dichas son trajes a la medida.

Hoy se tiene que ver cómo es que trabajan los partidos políticos y sus estructuras, que son las que los certificarán el día de la elección, porque tampoco podemos decir que los actos masivos, la muestra del músculo sea real o simple espanta tontos y gastos a comprobar.

Dentro de toda esa vorágine de cosas, lo que se dijo ya está en la historia, al igual que las promesas, desafortunadamente, porque ni candidatos ni partidos políticos son capaces de refrendar o respaldar lo dicho y lo comprometido por su candidato, que bien podrían hacer en un acto de justicia social y responsabilidad para con la sociedad de no hablar por hablar y decir por decir.

De todo ello también los partidos políticos y sus dirigentes, pese a que se dicen todos ganadores, tenemos también que algunos de ellos piensan en la derrota, pero no una derrota cualquiera, ni tampoco una derrota costosa, sino al contrario, se manejan planes a, b y c, es decir, lo que se va hacer en caso de perder, donde algunos de antemano saben que así va a suceder.

Esta acción de contención o de manejo de crisis es lo que para algunos llaman la oportunidad de oro, sobre todo porque deja caliente los ánimos y lo que en su momento estaba lejano o perdido, hablando de apoyo social, hoy cuentan con algo más de lo que no tenían cuando empezaron, en este caso caen MORENA y el PRD.

Cuando todos daban por “muerto” al PRD, Juan Zepeda y su grupo lo supieron mantener y sacar a flote, le dieron un respiro de boca a boca al grado que lo pusieron nuevamente en la vitrina, para convertirse en una opción social, nadie daba por ello un peso, y el trabajo hecho le permitirá a Juan Zepeda y líderes del PRD, a reeninventarse, por lo tanto, en caso de perder la elección, ellos ganaron nuevamente un pedazo de vida para intentar seguir haciendo historia.

Y en el caso de MORENA, pues simplemente no tenía nada, más que los fieles seguidores del Peje, y que ello permitió avanzar de manera más firme, además con su estrategia anticipada, donde hizo campaña con casi un año de antelación, le llevó a sumar votos, claro esto dentro de la estrategia del Peje, porque si hubiera dejado sola a la profesora, no junta ni a su familia y pese a que si no gana la elección, deja el bastión realizado enfilado rumbo al 2018, que a final de cuentas, era el objetivo inicial del Peje.

La soberbia del Peje le cerró los ojos y cuando vio que de plano ya no pudo más, trató de hacer una alianza, pero ya muy tarde, algo que quizá nos e perdonará, ni le perdonarán sus seguidores, pero bueno así es el Peje, quien además no se hace otra cosa si él no lo decide.

Por lo tanto tenemos que perdiendo ganan.

Y ya dije.