Hazael Ruiz y Rafael Oñate, carceleros polémicos desde hace décadas

Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

HAN pasado 17 días que Grupo Fórmula hizo públicos varios videos, grabados por reclusos, en los que muestran la corrupción que impera en el Reclusorio Norte y han transcurrido 12 años que RAFAEL OÑATE FARFÁN, entonces subdirector y ahora actual director de ese miso reclusorio, fuera denunciado por corrupto.

También han transcurrido siete meses que ANTONIO HAZAEL RUIZ ORTEGA, subsecretario del Sistema Penitenciario, estuvo a punto de ser cesado, en junio del 2016, por la fuga del Reclusorio Oriente de los secuestradores AGUSTÍN MIRANDA OROZCO y ROBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ.

A la fecha, tanto HAZAEL como RAFAEL, permanecen firmes en su puesto, uno como subsecretario y el otro como director.

No obstante, tras los videos difundidos ya fueron detenidas 17 personas, entre custodios, empleados y técnicos penitenciarios. Lógicamente, no figura ningún alto directivo de la Subsecretaría, ni tampoco del reclusorio citado.

En el caso de ANTONIO HAZAEL, quien desde el 2005, como director general de Prevención y Readaptación Social (aún no inventaban la subsecretaría), está buscando mecanismos para combatir la corrupción, fue involucrado en la fuga de los plagiarios y se dispuso que fuera destituido, pero el “mayoriteo” de la Asamblea Legislativa, echó para atrás el proyecto de ARMADO LÓPEZ VELARDE CAMPA, líder de Movimiento Ciudadano.

Por lo que toca a OÑATE FARFÁN, hace 11 años, en septiembre de 2006, cuando era subdirector técnico del Reclusorio Norte, fue denunciado por el preso HÉCTOR PERALTA MARTÍNEZ, quien duró tres meses en huelga de hambre al no soportar las intimidaciones, hostigamiento y extorsiones de dicho funcionario.

Los hechos quedaron asentados en las averiguaciones previas GAM-1/1649/0609 y GAM-1/1813/0609, en el expediente C.I./S.G./Q.D,/079/05 de la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal y en los expedientes 121/06/GAM/P6330 y 121/06/GAM/P6188 de la Segunda y Cuarta Visitaduría de la CDHDF.

En su denuncia, declaró que el entonces director del penal, LEÓN NAVARRO, fue a visitarlo para ofrecerle dinero y pedirle que levantara su huelga, “si te mueres me vas perjudicar y Oñate es una persona poderosa e impuesta que no lo puede sustituir”.

Y efectivamente, HÉCTOR tuvo que levantar su huelga y RAFAEL siguió como saltimbanqui, de uno a otro cargo dentro del sistema carcelario.

Así, en 2015 se convirtió en director general del RENO y para variar se dio otra huelga de hambre, esa vez por los reos BRYAN REYEZ y FERNANDO BÁRCENAS, acusados de golpear a un custodio cuando éste les impidió entregar un escrito de su huelga, aunque en realidad el celador había sido el agresor.

Como la vez anterior no pasó nada con OÑATE y ya para marzo de 2016, había convertido el Reclusorio Norte en su feudo.

Versiones de los custodios, trascendió que vendió todo.

Por la compra de estupefacientes, dicen que recibió dos millones de pesos, 400 mil pesos por la visita íntima y cantidades similares por la concesión de la venta de bebidas alcohólicas y cervezas, venta y renta de celulares para extorsionar, concesión a una empresa para la compra de comestibles, protección, cambio de celda. Etcétera, etc.

Ese manejo genera cientos de millones de pesos.

Un ejemplo de cómo se manejan ahora las cosas es el siguiente:

En el 2011, penúltimo año del gobierno de MARCELO EBRARD CASAUBÓN, se confiscaron 2 mil 25 celulares y chips. En el segundo año de la administración de MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA, se aseguraron solamente ¡26!

Aun así, la actual secretaria de Gobierno DORA PATRICIA MERCADO CASTRO, a quien MANCERA “destapó” como su posible sucesora, afirma que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un año el DF pasó del lugar 17 al 11 a nivel nacional, con indicadores de integridad física y moral, estancia digna, gobernabilidad, reinserción y atención a requerimientos específicos.

DORA PATRICIA, también ex candidata presidencial, informó que ya fueron llamados a declarar el director general y el subdirector de Seguridad del Reclusorio Norte, cuyos nombres omitió.

Hasta ahora, al único que le tocó “cargar con el muerto”, fue a LUIS JAVIER VALDEZ CRISPÌN, el custodio captado en los videos.

La secretaria de Gobierno, curándose en salud, dijo que los inhibidores de los teléfonos celulares, desde los cuales los reos hacían las extorsiones, “son responsabilidad del Gobierno federal, él los compró, los maneja y necesitamos que nos diga qué está pasando, porque estamos viendo que no están funcionando”

A su vez, ANTONIO HAZAEL dijo que consideraba que esas problemáticas estaban erradicadas o bajo control dentro del Reclusorio Norte.

“Nosotros veníamos trabajando para erradicar esas situaciones, pero el tiempo no nos dio. Reconocemos las fallas y que los resultados no han sido los esperados, tenemos que acelerar el paso y en eso estamos”, dijo el subsecretario, a quien desde hace 20 años no le alcanza el tiempo para acabar con la corrupción en las cárceles.

La última de don RAFA, se conoció el pasado lunes 16, cuando trascendió que “por error”, liberaron al colombiano JORGE IVÁN SALGADO VALERIO, “El Mamado”, jefe de la banda de ladrones de casas conocida como “Los Camaleones”, que operaba en Lomas de Chapultepec y a su cómplice, el también colombiano JOSÉ DANIEL MELO, “El Chaparro”.

Un juez los declaró inocentes de un proceso penal, pero aún tenían pendientes otros tres.

“El Mamado” y “El Chaparro” salieron por una de las aduanas del presidio, con sus pertenencias en la mano, flanqueados por custodios hasta la puerta.

Conforme a la reglamentación carcelaria, correspondía al director RAFAEL OÑATE y a su subdirector de Seguridad, MARIO VÁZQUEZ, confirmar que no tuvieran procesos pendientes para dejarlos salir.

El asunto se descubrió hasta que la procuraduría capitalina y un juez los requirieron para una nueva audiencia, de los procesos pendientes, que se enteraron que ya no estaban presos.

Irónicamente, todos los delitos que se cometen en libertad, se repiten en las cárceles, pero ya bajo la mirada y complacencia de las autoridades capitalinas.

***QUIENES CREEN QUE EL DINERO LO HACE TODO, TERMINAN HACIENDO TODO POR DINERO .

***AU REVOIR.