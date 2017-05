Hoy se marca la diferencia

Candidatos y campañas a sostener, ya no crecen

Por: SAUL HERNANDEZ

HOY SE lleva a cabo el segundo y último debate de los implicados que buscan la silla de Gobernador de la entidad y donde se espera que será a partir de éste cuando se empiecen a marcar las diferencias, donde creemos que tampoco eso sucederá, por el simple hecho de que al parecer las candidatas y candidatos ya han mostrado todo lo que traían.

Lo que la sociedad ha esperado no es la promesa falsa o el discurso de saliva de acciones que si bien están proyectadas para realizarse, lo cierto es que no hay contundencia de parte de los partidos políticos que respalden los dichos a través de sus vacadas e iniciativas en el Congreso, por lo menos para hacer más creíble su participación, por lo tanto todos esperan utilizar el presupuesto para hacer y no combinan con la realidad, es decir, siguen prometiendo, pero eso ya lo discutiremos en otra ocasión.

Lo cierto es que al parecer no han trabajado lo suficientes para convencer a la ciudadanía de sus proyectos y ello se debe a que no se palpa la realidad actuante por parte de los equipos de trabajo de los candidatos, por lo tanto las cosas siguen en el aire al no poder predicar con el ejemplo.

Lo que sí podemos adelantar es el hecho de que el que gane no es precisamente por el hecho de ser la mejor propuesta, sino que cuenta con elementos más sustentables para poder sostenerse y es ahí donde entra la diferencia de estructuras como la que ostenta el PRI y sus aliados, cosa que el resto de partidos no puede lograr ni empatar, es esa la gran diferencia.

Ahora ben, tenemos que decir que también el triunfo de quien lo logre debe de ser contundente, sin mancha y sí que pueda ante los ojos de la sociedad garantizar que el triunfo es limpio, de lo contrario llegará cuestionado al poder y será difícil poder generar una gobernabilidad.

Hoy pues veremos muchas cosas a definirse, sobre todo en la actuación de Josefina Vázquez Mota, que por lo visto seguirá teniendo sus baterías contra Delfina y a su vez, veremos si esa forma de ignorar al resto le alcanza a Juan Zepeda del PRD para superar expectativas y del PRI, saber si no la riega y es capaz de sostenerse, porque sin duda, ya hay análisis con respecto a que ya no hay crecimiento y sólo queda sostenerse, es ahí donde señalamos que la propuesta queda de lado, simplemente porque no convence y las cosas pueden ser así hasta el final, donde ya quedan menos días.

Hoy por hoy el trabajo institucional será la diferencia y veremos también hasta dónde las acciones de los ediles priistas fortalecen este dicho, sobre todo ahora que se empiezan a observar fracturas de estructuras dentro de los comités priístas. Al tiempo.

Y ya dije.