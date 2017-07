Imbatible Delincuencia

Bandas delictivas siguen operando con toda impunidad, denuncian mexiquenses

Rebasados los tres niveles de gobierno

Por: PEDRO ESPINOSA ORTIZ

ZONA ORIENTE, Méx.- Ante la inseguridad que se vive en todo el país, deben de reconocer autoridades de los tres niveles de gobierno que la lucha a la delincuencia los ha rebasado, en muchos de los sentidos aun que se diga lo contrario y las estadísticas no mienten, porque surge la duda que el hampa está incrustada en las mismas cepas de la seguridad pública, por ello urge un mejor modelo y sobre todo un estricto control de confianza entre los servidores públicos que brindan protección a los miles de mexicanos, señalan ciudadanos; esto durante un sondeo por los municipios mexiquenses de la zona oriente.

Señalaron Ofelia Gasca Pérez, Mario Yañez, Sergio Martínez Ponce y otros más que indicaron al Diario de los Mexiquenses, durante un sondeo de este medio, los que comentaron que si bien no se puede discutir los avances y logros de dichas corporaciones de los tres niveles de gobierno, pero lo cierto es que los delitos más frecuentes son el robo a usuarios del transporte público, y otros ilícitos que se dan por parte de los amantes de lo ajeno han encontrado su minita de oro y en muchos casos por defender sus pertenencias de valor les ha costado la vida, al interior de las unidades de servicio público, a quienes se oponen a ser robados.

Es así que añadieron por separado, que mientras las bandas sigan operando con toda impunidad, las consecuencias seguirán siendo mayores, ya que el incremento a los asaltos y robos es el pan de cada día, y la fiscalía del estado duerme su amnesia, como si nada pasara esto ante tantos delitos que a diario son cometidos por hampones bien organizados y en muchos de los casos quedan impunes, toda vez que los efectivos de la fiscalía solo se mueven si hay dinero de por medio para los cientos de casos que se registran en el Estado de México, indicaron los entrevistados.

Ante esta grave situación, aseveraron, que la gente ya ésta cansada de tanto maleante que sin más suben a las unidades diversas del transporte público y cometen sus fechorías y no hay quien pare estas acciones entre otras que el crimen organizado ha creado sus redes en diversos puntos de la zona oriente del estado, dejando una estela de dolor e impotencia al no poderse defender de estas lacras, que deambulan por las calles, por ello piden mayor seguridad en puntos como la México-Texcoco, sobre los límites de la Ciudad de México y el estado, así también refirieron que en muchos de los casos los conductores no son molestados para nada por los delincuentes, con ello surge la duda de su doble personalidad como trabajadores del volante, dijeron por último los encuestados por este medio.