IMSS por Mejor Servicio

El gran reto del IMSS es lograr tener una mayor infraestructura hospitalaria

Por: JOSE O´FARRILL FORTUNY Y JOSE CARLOS O´FARRILL HERNANDEZ

Desde las oficinas del IMSS Delegación Oriente, nos encontramos con el Delegado de esta zona el Lic. Fernando Luis Olimón Mares, a quien agradecemos nos abra las puertas para platicar acerca de los avances, rezagos y proyectos para el IMSS en esta Delegación Oriente.

PREGUNTA.- ¿En qué condiciones estaba esta delegación antes de su llegada y como está ahora?

RESPUESTA.- Muchas gracias, les quiero comentar que yo llegué aproximadamente hace tres años y medio a esta delegación, sustituí al químico José Sigona y él me dio toda la apertura y el apoyo para estar aquí, cuando yo llegué aquí no tenía ninguna experiencia en esta materia y siempre he estado aprendiendo y he aprendido cosas nuevas y ha sido ampliamente satisfactorio

En el año de 2014 nuestra recaudación, y me permito hablar de cobranza por el orden que nos refleja el reglamento interior de trabajo, en donde llegamos al 95% o 97% de la menta señalada por las autoridades normativas, sin embargo en el 2015 y en el 2016 tuvimos la fortuna con una serie de estrategias que implantamos en las tres subdelegaciones que integran esta delegación que son LOS REYES LA PAZ, ECATEPEC y TLALNEPANTLA logramos rebasar en doscientos millones de pesos la meta que nos estableció la dirección normativa, fueron once mil ochocientos noventa millones de pesos en cifras redondas. Al interior del IMSS nuestro Director General ha girado una serie de políticas y estrategias que de alguna forma nos ayuda a llevar nuestro trabajo más claro y además nos lleva a que las instituciones tengan beneficios cuando se logra superar la meta, en el 2015 la delegación recibió un bono de $15,400,000.00 pesos (quince millones cuatrocientos mil pesos) esto como un premio por haber superado la meta fijada en ese año y en el 2016 por segundo año consecutivo también obtuvimos un superávit que nos generó un bono de $15,476,000.00 pesos (quince millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos).

Este bono lo asigna la dirección general del instituto a través de la dirección de finanzas y se debe de distribuir en el 2016 en un 50% para la mejora de instalaciones de filiación y cobranza y el 50% para mejorar las instalaciones médicas ese es el destino que tendrán esos recursos. Ahora ya para este año se cambió la política y quien gane ese bono tendrá que usar el 30% de ese bono para mejorar instalaciones y el 70% para mejorar la prestación de servicios médicos, ya sea para mejorar o reparar los edificios o reforzando con material y equipo médico para la atención a los usuarios.

En este año ya hicimos nuestra propuesta sobre ese 70% que viene siendo aproximadamente once millones de pesos para que en esta propuesta se adecuen dos salas de cirugía y se arreglen dos escaleras de escape a dos edificios hospitalarios, esto para cuestiones de urgencia en casos necesarios así como una lista de instrumentos que requiere el área médica que ya está en proceso de dotarles del equipo solicitado.

El 30% para las subdelegaciones ya tenemos la propuesta que se les destinara millón y medio para cada una de las subdelegaciones que tenemos para mejorar las áreas de atención al público. Aquí quisiera mencionarles algo importante que nuestro director general desde su llegada echó a andar un esquema denominado decálogo con temas que desde entonces estamos desarrollando.

Como es el agilizar la asignación de camas, agilizar los pases a especialidades, la implementación y uso de quirófanos los fines de semana, anteriormente esto no se hacía salvo en casos de emergencia y hoy en día ya se están realizando intervenciones quirúrgicas también los fines de semana, aumentaron un 10% los trasplantes renales y un 15% el trasplante de córneas.

En Tecámac se está adaptando para poder realizar ya el trasplante de córnea y en Ecatepec tenemos varios años desarrollando los trasplantes renales el año pasado se hicieron 26 y para este año se tienen proyectado hacer un 10% más y sucesivamente ir aumentando cada año. El trasplante de córnea apenas iniciamos el año pasado y se hicieron 6 intervenciones de córnea todas con éxito.

PREGUNTA.- Cuentan con dos municipios de los más poblados del estado como es Tecámac y Ecatepec, ¿Cómo lograr que alcance la infraestructura hospitalaria para estos dos municipios tan grandes?

RESPUESTA.- Sin duda son municipios muy poblados. Tecámac es un municipio que efectivamente está creciendo muy rápido y en esta caso del hospital de Tecámac primero fueron 260 camas, a este hospital le llamamos la joya de la corona es el más nuevo tiene cinco años equipado con lo último en tecnología de hace cinco años claro está, recordemos que la tecnología avanza rápidamente. El caso de Ecatepec es un municipio que tiene 524 colonias, se dice fácil pero es un municipio muy grande aquí tenemos tres hospitales y tenemos cinco unidades médicas familiares y tenemos previsto en este año llevar a cabo la construcción de un aclínica más con diez consultorios para la atención de los vecinos de Ecatepec.

PREGUNTA.- ¿Qué población tiene realmente su delegación?

RESPUESTA.- Son tres cifras las que le voy a proporcionar, registrados tenemos cuatro millones quinientos sesenta mil derechohabientes, esto lo conforman trabajadores y sus familias. Dados de alta en el esquema medico son cuatro millones trecientos cincuenta mil son verdaderamente hacen uso de las instalaciones del IMSS. El promedio de la población usuaria anual es de tres millones trecientos cincuenta mil.

Partamos del punto que el estado de México tiene de población la cantidad aproximada de 16 millones de habitantes en la zona metropolitana que comprende 58 municipios la población es de 10 millones y de estos el 45% son derechohabientes de esta delegación IMSS zona oriente.

PREGUNTA.- Tienen otro problema porque en estos municipios que comprende la delegación estamos hablando de ciudades dormitorio en donde la población solo pernocta en ese lugar pero su lugar de trabajo está en la capital del país y por ende, las aportaciones se quedan en este caso en la Ciudad de México y ustedes tienen que brindar la atención a estas personas ¿Cómo se lidia con eso?

RESPUESTA.- Efectivamente, tiene razón. Si hacemos el comparativo de nuestra meta de ingresos va en función de empresas registradas y en función del número de trabajadores cotizantes, pero los trabajadores cotizantes que tenemos registrados no es igual al número de trabajadores que radican en nuestra región. Sin duda somos ciudad dormitorio y muchos salen a laborar al Distrito Federal ahora Ciudad de México o bien al estado de Hidalgo o Tlaxcala o incluso a la capital del Estado de México y nosotros tenemos la obligación de atenderlos pero no cotizan con nosotros.

PREGUNTA.- ¿Cómo logran ese superávit porque tengo entendido que en 20 años no se había logrado?

RESPUESTA.- Efectivamente no se había logrado a cumplir la meta. Esta meta la establece la Organización Central del Instituto en función del número de patrones registrados anualmente, esta meta se determina de manera siempre creciente aproximadamente en un 8% cada año.

Para lograr la meta tuvimos que hacer barridos en la región con nuestras tres subdelegaciones, por ejemplo la subdelegación de Tlalnepantla de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Huehueteca, Zumpango. En el caso de la delegación de Ecatepec es, Ecatepec, Tecámac, Otumba, Coacalco, y ya en la delegación de Los Reyes la Paz el resto de municipios como Texcoco, Los Reyes, etcétera, son aproximadamente 19 municipios que tiene cada delegación.

Se deben desarrollar estrategias que dentro del personal de cada subdelegación deben salir a revisar que empresas nuevas hay e invitarlas a darse de alta así como también el trabajo informal, convertirlos en formales; por ejemplo hemos tenido la oportunidad de platicar con empresarios del transporte urbano que nos han entendido acerca de los beneficios de los trabajadores al estar registrados dentro del Seguro Social y se han dado de alta y esto nos ha generado un mayor número de patrones y de cotizantes.

En otro tema las obras de construcción en toda esta delegación en donde hay obras de crecimiento ya sea de vivienda o de oficina o para industria nos hemos acercado a ellos para que se den de alta y LOS REYES LA PAZ nos hemos acercado también a las obras de lo que será el nuevo aeropuerto donde también ya nos acercamos con la autoridades que tiene a cargo este proyecto y ellos nos han acercado con los contratistas que han traído para las obras y ya hemos conseguido que esas empresas sean dadas de alta con nosotros.

PREGUNTA.- ¿Se les ha dado alguna facilidad a los empresarios para la incorporación o algún beneficio para poder lograr estas cifras de recaudación?

RESPUESTA.- Se les ha dado pláticas sobre beneficios que como patrones tienen así como para sus trabajadores. Hicimos una encuesta en donde se llegaba al domicilio y se le preguntaba a la ama de casa si su esposo o la familia contaba con la seguridad social y la respuesta era que no sabía, entonces con esto se empezó a invitar a todos a darles a conocer los beneficios que eso era el principal problema que veíamos la falta de conocimiento de los beneficios que conlleva el estar asegurado.

Les hicimos ver que tal vez cuando uno esta joven las enfermedades no existen pero con el tiempo esta se deteriora y es ahí donde se debe aprovechar este beneficio. Actualmente le estamos apostando a la prevención.

Estas campañas son las que nos han ayudado a lograr incrementar el número de afiliados.

Si me permiten les voy a dar unas cifras el año pasado por instrucciones del Maestro Mikel Arreola, el IMSS creció de 746 mil empleos nuevos en 2016 y a nivel local crecimos 2,133 patrones, más esto nos da a tener 852 mil trabajadores. Patrones tenemos 40,761 que incluye el crecimiento de 2,133 y el número de trabajadores fue aproximadamente 86,2205 al 31 de enero.

Que nos permite todo esto, en esta delegación contamos con 59 ares de atención medica 10 hospitales 45 unidades médico-generales, los hospitales tienen 1,600 camas sensibles y 1,200 camas no sensibles, tenemos una instalación amplia pero es insuficiente desafortunadamente. En Ecatepec, Los Reyes y Chalco, tenemos las zonas de urgencias al tope y bueno son lugares complicados también debido a los índices de accidentes los fines de semana o la inseguridad propias de las zonas

PREGUNTA.- ¿Cómo funciona la agilización de gestión de camas?

RESPUESTA.- Qué significa gestión de camas? Bueno… nosotros tenemos un egreso diario de 350 pacientes con un promedio de cuatro y medio días de atención médica, la gestión de camas es que se hace una revisión de una tabla interior es decir se le hace una pre alta y al día siguiente a las nueve de la mañana se hace otra revisión para darlo de alta y se le pasa a una sala para que espere a sus familiares y esa cama de nueve y media a once se arregla y se desinfecta y a las once y media de la mañana debe estar lista para el siguiente paciente.

PREGUNTA.- ¿El IMSS tiene un problema con medicamentos escasean?

RESPUESTA.- Al día de hoy tenemos el 98.4 de existencia en medicamentos esto nos ha ayudado con un conteo diario.

PREGUNTA.- ¿Cómo han regulado eso antes mandaban al paciente y le daban un exceso de medicamento?

RESPUESTA.- Es correcto; tenemos un catálogo en donde el médico familiar tiene acceso a la existencia en la farmacia y solo se da el medicamento que el paciente requiere y existen dos formas como la receta re surtible, en donde ya no tiene que regresar al médico para que le den otra receta y se puede resurtir hasta tres veces.

Se le da su tratamiento regulado en días de esta forma ya no se da ese volumen en donde muchas veces se desperdiciaba gran cantidad de medicamento y que también llevaba a la escases del medicamento.

También nos ha evitado el conglomerado de la gente para ir con el médico familiar nada más por una receta, esto nos ha permitido liberar un poco este tipo de salas.

Por otro lado el Maestro Mikel Arriola está creando un nuevo esquema en donde si las farmacias del hospital no llega a tener el medicamento la receta es un vale que se puede llevar a un centro de canje en donde con toda certeza estará el medicamento este proyecto se llevó a cabo en la Ciudad de México y en breve se llevara a cabo en esta zona, ya tenemos el centro de canje acondicionado y con medicamentos ya solo se está en el periodo de capacitación del personal que va atender este centro de canje que estará en Tlalnepantla en la vía Gustavo Baz.

La idea es que antes del 31 de marzo se abra, para cualquier persona ya sea en Cuautitlán, Texcoco, Tecámac, etc., por alguna circunstancia no encontrara medicamento en su hospital o unidad médica seguro en este centro de canje en Tlalnepantla lo encontrara.

Sin embargo y pensando en las distancias del derechohabiente pensamos abrir 5 centros de canje más o farmacias reforzadas una en Chalco otra en Neza otra en Coacalco y en Cuautitlán Izcalli, en donde esté garantizado el medicamento. Desde luego hablamos de medicamentos autorizados por el IMSS.

Cuál es la parte del éxito de este programa es que las compras ya se realizan a nivel central y de ahí se distribuye a todas las delegaciones, si no hay un medicamento se solicita ese mismo día la compramos nosotros esa es la garantía de que el medicamento este siempre.

Se estableció un grupo denominado quejas y abasto se analizan las quejas por falta de medicamento semanal mente recibimos 10 quejas por esta causa y al día siguiente se resuelve este problema las quejas se pueden presentar en cualquiera de nuestras instalaciones en las tres subdelegaciones o incluso en mi correo que es al fernando.olimon@imss.gob.mx.

PREGUNTA.- ¿Cómo lograr que las políticas y los programas se lleven a cabo en una delegación tan grande y con tanto personal?

RESPUESTA.- Solo se puede de manera presencial con recorridos por las clínicas y hospitales. Personalmente dos veces a la semana doy recorridos en hospital y clínica para ver cómo se están llevando a cabo todos los programas y políticas al interior de las instalaciones.

De alguna manera estamos pendientes de lo que está pasando.

PREGUNTA.- ¿Sigue siendo el trato del personal hacía con el derechohabiente un problema del IMSS?

RESPUESTA.- Si, todavía tenemos quejas por algún mal trato por parte del personal. Nuestro director Mikel Arriola, junto con el Dr. Manuel Vallejo Barragán secretario general del sindicato de trabajadores del Seguro Social acordaron llevar de manera conjunta una estrategia denominada el SER, que significa Saludar Escuchar y Responder y consistió en que todos teníamos que sujetarnos a un curso de atención al derecho habiente en esta delegación se capacitaron a 4,950 personas tenemos 23 mil trabajadores, todavía nos falta ese curso, lo tomamos el líder del sindicato de la sección quinta y su servidor, junto con nuestro cuerpos de gobierno de manera conjunta, esto es una forma de decir que nosotros queremos servir mejor al derecho habiente, queremos saludarlo escucharlo, responderle y atenderlo con calidad y con calidez, este es el sentido de este programa. Para este año se van a capacitar 7,200 trabajadores más es un curso que a nivel nacional va a ir avanzando para atender mejor a los derechohabientes que es a quienes nos debemos.

PREGUNTA.- ¿Qué le falta al IMSS para llegar al 100%?

REPSPUESTA.- Hablando por mi delegación diría que reforzar lo que es el tema hospitalario. Tenemos un plan en donde ya contamos con un terreno para edificar un hospital de 260 camas en Tepotzotlán, esto nos ayudara a poder disminuir la carga de trabajo del hospital de Coacalco en el hospital de la Quebrada de Tlalnepantla al igual que el que está en la vía Gustavo Baz de Tlalnepantla también.

PREGUNTA.- ¿El proyecto ya está?

RESPUESTA.- No, la tenencia de la tierra ya está, y esperamos que en el segundo semestre de este año se pueda colocar la primera piedra para la construcción del mismo. En el municipio de Teotihuacán estamos en pláticas con ellos con el señor presidente que está en la mejor disposición de donarnos unos terrenos para poder tener una mejor atención en la zona oriente de esta delegación y ayudaría a descongestionar un poco el hospital de Ecatepec.

Desafortunadamente es muy difícil tener tres millones y medio de camas disponibles que es igual al número de derechohabientes que tenemos en esta delegación.

Actualmente los once hospitales están trabajando al 100%

PREGUNTA.- ¿Está satisfecho el delegado con lo que se ha realizado en estos ya casi cuatro años que lleva al frente de esta delegación?

RESPUESTA.- No satisfecho, porque hay muchas cosas que hacer, pero me da un área de oportunidad para seguir trabajando y cumplir con lo mandatado por el Señor Presidente Enrique Peña Nieto y el director del IMSS, Mikel Arriola y sirviendo a mis paisanos. Esperando buscar algún día que las prevenciones de salud sean superiores a las de atención médica.

PREGUNTA.- Algo más que quiera agregar?

RESPUESTA.- Solo reiterarles que estamos a sus órdenes y que cualquier duda o quejas estamos a sus órdenes repito mi correo Fernando.olimon@imss.gob.mx yo, personalmente atenderé sus dudas, quejas o sugerencias no crean que esto va a saco roto, si no que realmente las atendemos y buscamos dar solución.

Agradecerles de antemano esta oportunidad de poder informar a sus lectores de lo realizado por esta delegación.

ENTREVISTA EN las oficinas del delegado del IMSS zona oriente del Edo Mex.