Instalan Puestos de Auxilio

La ciudadanía, podrá acercarse a estos durante la temporada vacacional en caso de cualquier emergencia

IXTAPALUCA, Méx.- Para brindar atención inmediata a la ciudadanía, en este periodo vacacional, la dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal (DGSCyTM) instaló en el municipio, ocho puestos de auxilio.

La ciudadanía, informó, Leonel Bastida Esquivel, comisario de la DGSCyTM, podrá acercarse a estos puestos, para solicitar ayuda ante cualquier emergencia, las 24 horas. Desde una llanta ponchada hasta información que necesite para llegar a su destino, puntualizó.

En cada puesto, comentó, habrá un elemento de Protección Civil y Bomberos, uno de la DGSCyTM y también de la policía estatal, para dar atención y el auxilio a los visitantes, en emergencias o como medida preventiva.

Bastida Esquivel invitó nuevamente a la ciudadanía a que confíen en la policía y reiteró el número de emergencia 5972 9968, para que lo tengan a la mano y entre vecinos se coordinen en este periodo vacacional, para reportar cualquier anomalía.

En los puestos de auxilio, los visitantes, podrán solicitar el apoyo de una ambulancia o si su vehículo sufre alguna avería, podrán pedir triángulos de señalización, cables para pasar corriente, un gato para cambio de llanta. Inclusive habrá paramédicos en algunos puestos de auxilio.

Gabriel Rodríguez Becerra, de Rescate Municipal, de guardia en el puesto de auxilio del Centro de Mando, comentó que su función es atender a la ciudadanía de la localidad o los paseantes que se sientan mal o sufran algún percance.

“Tomamos signos vitales, como presión arterial, saturación de oxígeno en la sangre, frecuencia cardiaca, o si lo requieren medición de la glucosa para las personas diabéticas.”

Las recomendaciones que hacen los elementos que laboran en estos puestos de auxilio, son: no manejar cansados, hacerlo dentro de los límites de velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas, no usar el teléfono cuando maneja y equipar sus vehículos antes de salir.

Los puestos de auxilio fueron instalados desde el pasado fin de semana y permanecerán hasta el próximo lunes 17 de abril. Los módulos fueron colocados en la colonia 20 de noviembre sobre la autopista, en la caseta rumbo a Cuautla, en Río Frío, en Puente Cuate, en el libramiento a San Francisco, en Tlalpizahuac, en el Centro de Mando y en Plaza Senderos.

