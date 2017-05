Isidro como el chinito

Campañas no levantan

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES RESULTA que finalmente a Isidro Pastor no le alcanzaron los números para poder seguir como candidato independiente, acción que sin duda aprovecharán para poder detractar al sistema y de antemano decir por adelantado que el IEEM no podrá garantizar la credibilidad y transparencia de la elección.

Es decir, si no soy beneficiado todo está en contra y está mal, el viejo recurso que los mexicanos ya conocemos de sobra gracias al discurso siempre con jiribilla del Peje, lo que nos tendría que llevar a pensar que si tal cosa es cierta, entonces hay que re evaluar las cosas.

Sobre todo por el hecho de que Isidro Pastor es persona que nació y creció dentro del sistema, que se prestó a muchas cosas en su momento y que ahora es presa de dichas acciones por lo que entonces el asunto de la valía moral queda de antemano por los suelos.

Isidro Pastor con toda su habilidad e inteligencia, que eso no hay duda, le pasó lo que al conquistador, que por cuidar lo conquistado se volvió esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo, se jodió, así de sencillo y de rases y ejemplos hay muchos.

Qué pasará a partir de este momento, no lo sabemos, qué hará el comandante huevo y sus seguidores que hoy quedan desinflados y quizá miren para otras vertientes, pero de seguro no serán las del PRI, de eso no hay vuelta de hoja.

Y la verdad, pese a que por muchos lados se podría observar que a Isidro no le alcanzaría para llegar a la silla gubernamental, sin duda será un bajón para las campañas, ya que éstas no cuajan y las ideas y dichos de Isidro, le daban la sal y la pimienta, que ahora, seguiremos escuchando de manera monótona los discursos de dichos candidatos, que por cierto se volverán a ver las caras, al parecer el próximo día nueve del presente mes.

Dentro de ese mismo parámetro, podemos adelantar el hecho de que las distancias ya empezarán a pesar y en ese aspecto podemos decir que Del Mazo, se sostiene en la parte puntera, Delfina en su misma posición y levemente a la baja, Josefina aún no convence ni a los de sus propia casa y Juan Zepeda es el que ha crecido en los últimos días, por cierto realizará gira de trabajo por la zona de los volcanes en estos días.

Pues así las cosas, no hay sorpresas, ni tampoco hay acciones que pueden despertar al electorado, que es una lástima o quizá parte del ejercicio, porque sabemos que el divide y vencerás, está a todo lo que da.

Y ya dije.