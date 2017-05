La Estrategia de AMLO

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

En política no hay nada escrito, ese dicho es muy conocido en el medio, pero creo que si hay alguien que puede emplearlo muy bien es el polémico político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el eterno aspirante a la presidencia de la Republica está por empatar el récord del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas para este 2018: buscar por tercera vez su candidatura al máximo puesto en nuestro país.

Claro que antes del 2018 está el 2017 y en el Estado de México se está dando la elección estatal más importante del país y un punto estratégico para los partidos del PRI y de MORENA.

En su momento, el debilitado y casi agonizante PRD así como el casi desaparecido PT buscaron al líder de MORENA para formar una alianza en la elección en el Edo Mex, a lo que Andrés Manuel los ignoró por completo alegando que no quería saber nada del partido del cual fue candidato a la presidencia en dos ocasiones y que ahora no le interesaba debido a que ese partido había votado a favor de las llamadas reformas estructurales como la educativa. El PT, eterno partido satélite del PRD, también fue rechazado por Andrés Manuel y dejado a un lado mostrando que prácticamente el mensaje del líder tabasqueño era “yo puedo solo contra los demás”. El objetivo de MORENA no era ganar el Edo Mex sino posicionar a su partido en segundo lugar, hacer campaña para él mismo y agarrar los reflectores justamente para el 2018.

Resulta que en el desarrollo de estas campañas (que en términos generales han dejado mucho que desear) se topó con algo que sin duda Andrés Manuel no esperaba y es que de haber ido en unidad con los otros partidos hubiera podido pensar en el triunfo en el Estado de México lo que hubiera dado muy buenas posibilidades para ganar en 2018 y sentenciar al PRI al perder su más grande tesoro que es el Estado de México y es por eso que lejos todavía de pedirlo con humildad, el líder nacional de MORENA todavía se avienta la puntada de exigir a los candidatos del PRD y del PT a declinar en favor de su candidata, ya sabemos la respuesta de Juan Zepeda candidato del PRD quien simple y sencillamente mando a volar el ofrecimiento y la todavía cuestionada, dudosa y sorpresiva respuesta del candidato del PT Oscar González quien literalmente de la noche a la mañana cambió su postura y declinó en favor de Delfina Gómez.

Es increíble cómo pueden cambiar las condiciones y los escenarios en el entorno político pero lo que no cambia es la necedad y la soberbia de Andrés Manuel López Obrador quien tal vez de haber tenido un poco más de sencillez y de humildad hubiera aceptado la alianza que le proponían en su momento y sin duda el PRI en el Edo Mex estaría pasando un muy mal momento en estas fechas.

Será una elección reñida pero que apunta para nuevamente una victoria del PRI en su candidato Alfredo del Mazo para el Estado de México. No me extrañara en su momento que Andrés Manuel salga con su mismo discurso de siempre, gritando a los cuatro vientos de cómo le robaron la elección también en el Edo. México desacreditar el proceso electoral y sembrar las dudas nuevamente y mañosamente para que de esta manera también hacerse de ese capital político mal ávido para el 2018.

“La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas.” (ENRIQUE TIERNO GALVÁN)