Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

La hora cero se acerca y hasta el momento los candidatos al gobierno del Estado de México, mantienen un perfil que no ha despertado el interés del respetable, es decir de quienes con su voto van a hacer la diferencia para elegir a quien será el próximo gobernador. Hasta el momento como dicen los jugadores de naipes, no hay nada para nadie, sin embargo, como el caso de la candidata de Morena, Delfina Gómez, ya anda vociferando a los cuatro vientos “que este proceso electoral ya lo tiene ganado”, lo mismo dice Josefina Vázquez Mota, abanderada del blanquiazul, que pronto su partido sacara del gobierno al PRI que por 80 años ha ostentado el poder…Bueno eso dice, falta que en los hechos se le haga realidad, pues no hay que olvidar que el PAN, en el Estado de México, ha perdido presencia política, gracias a que el poder se encuentra entre un reducido grupo de políticos, de ahí que la militancia lo haya abandonado.

Y qué decir, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se encuentra secuestrado por un grupo de sequitos, afines de quien por las mañanas hace gárgaras con agua bendita, me refiero al eterno aspirante a la presidencia de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que según él ya casi acaricia la silla, no crea que la del comedor de su casa, sino la silla de la presidencia. Seguramente sus asesores no le han informado al ex jefe del gobierno del Distrito Federal hoy CDMX, López Obrador que hoy por hoy los jóvenes adultos son lo que gobiernan, los países, en pocas palabras el Mesías ya está “chocheando”, imagínese caro lector que en una reunión de jefes de estado que con la representación de los mexicanos, llegue López Obrador apoyado por una muleta, no se trata de degradar a las personas de la tercer edad, ya que este columnista ya no se cuece en el primer hervor, pero el tiempo no perdona y eso es lo que ya se le olvido al inmaculado López Obrador.

Bueno…Pasemos a cosas más amables y digo amables, porque me ha llamado poderosamente la atención la propuesta de la candidata morenista, Delfina Gómez, que en su propuesta está la construcción según ella de cuatro estaciones del metro, el programa de salud (SSANO) que solo ella sabe de qué se trata, que no es otra cosa que de acercar los servicios médicos hasta la casa del enfermo, eso me recuerda dicho proyecto ya lo presentó el jefe del gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, empero no sabemos si ya lo está impulsando o también son programas que podría echar andar cuando sea presidente de la República, con eso de que también aspira a dicho cargo. El caso es, que al parecer Delfina Gómez, se quiere “piratear” ese programa, que se parece al de seguro popular, pero con un agregado. Por lo pronto hay quien se pregunta ¿de dónde sacara recursos la abanderada de Morena para construir cuatro estaciones del metro, que es una inversión millonaria y quien serán los beneficiados?

“Casualidad o los duendes chocarreros le quieren hacer la maldad”, al ex gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, pues más tardo en dejar la gubernatura de su estado que de inmediato aparecieron los mentados Huachicaleros, sujetos dedicados al robo de gasolina, que a decir de las autoridades policiacas las perdidas oscilan a los 22 mil millones de peso, es decir son recursos que ha dejado de percibir PEMEX, sin embargo lo que más ha impactado a la ciudadanía es el hecho ¿del porque cuando Moreno Valle concluyo su mandato esos grupos delincuenciales arreciaron sus actividades ilícitas, los mal pensado dicen que de donde habrá sacado el ex mandatario poblano recursos para promocionar su imagen por varios meses, antes de dejar el gobierno, seria de los Huachicaleros, bueno eso le toca a las autoridades investigar.

En cuanto a nuestro brujo de cabecera, le mandamos un afectuoso saludo y esperamos que regrese pronto, para que nos abra los ojos con sus premoniciones. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).