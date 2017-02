Las Preocupaciones de México

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

El 2017 arrancó bastante agresivo para nuestro país, como ya lo hemos visto en el caso económico, político (tanto al interior como al exterior) y el fenómeno social que estamos viviendo es digno de llamar la atención y preocupar.

La situación que se vive con nuestros compatriotas en Estados Unidos es preocupante porque al final de cuentas no están deportando solamente a indocumentados, las razones por la que no lo están haciendo son por las mismas de siempre: no tienen la capacidad para detectar a quienes son indocumentados (de cualquier país) y se están desquitando con mexicanos que están de forma legal obligándolos a renunciar a su residencia o negándoselas a aquellos que van a tramitar su renovación para poder estar de manera legal en el país.

La política xenofóbica retribuye y lo hace muy bien porque por el momento, el estúpido pueblo norteamericano que votó por ese niño berrinchudo que se le llama Donald Trump cree que con estas acciones volverán los empleos y sus condiciones económicas volverán a ser las de aquellos años gloriosos que sólo existen en la imaginación de todos esos ciudadanos Estadunidenses que bien pueden ser una bola de Homeros Simpson que creen que su país es el mejor del mundo, que son tan grandes o fueron tan grandes, fuertes y buenos que el resto del mundo se aprovechó de ellos y es por eso que por culpa de gobiernos débiles permitieron que su sueño Americano se fuera al caño. Ese discurso de porquería es lo que vendió Donald Trump, aquel en cual es muy fácil culpar de todo a los demás, en este caso se les ocurrió culpar a los inmigrantes como los responsables de la decadencia de su país, un país que es enteramente formado por inmigrantes, pero así de incongruente este discurso que se vendió como pan caliente.

Por si fuera poco, al interior de nuestro país la situación no pinta muy bien: el gobierno Federal está pasando su peor momento y la división está a tope entre los mexicanos, no entorno a la defensa de la soberanía y de la patria si no en torno a quién cerrar filas debido a que la falta de liderazgo para enfrentar el caso Trump ha aumentado la división en la nación.

En 1848 estábamos divididos y eso permitió que nuestros vecinos del norte invadieran nuestra nación y se quedaran con más de la mitad del territorio. No importa entorno a quién cerrar filas, es obvio y evidente que se tiene que hacer en torno a nuestro país. Debemos de incentivar el mercado interno, tenemos que obligar a nuestra cámara de diputados a ser un verdadero contrapeso de poder porque en definitiva el actual gobierno ha sido tibio en cuanto a la defensa de la soberanía nacional.

Este domingo se dieron dos marchas en México, las dos en contra de las políticas del gobierno de Donald Trump una cerrando filas en favor del presidente y la otra reclamando el actuar del primer mandatario Mexicano no solo en su actuar en el caso particular con el gobierno de Estados Unidos sino también por su actuar como gobierno y todas las dudas que ha generado su administración llena de escándalo, de excesos y de la total falta de transparencia.

“Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya.” (SÉNECA)