Lenta Recuperación de Bosques por Incendio

Tardará por lo menos 80 años, informaron especialistas de la UACh

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Según cálculos de especialistas en rehabilitación de bosques de la Universidad Autónoma de Chapingo, para recuperar los bosques, la vegetación, la fauna de la región y demás, en las casi 7 mil hectáreas afectadas por los incendios forestales de días pasados que devastaron buena parte del cerro Tláloc y otros, en no menos de 80 años se logrará esto y eso sino pasa otra catástrofe de este tipo u alguna otra contingencia en el medio ambiente, como otro incendio, sequia, etc.

Sin embargo, las graves consecuencias de estos incendios en breve se empezarán a ver en la zona, una de ellas, según los especialistas de la Universidad, serán las plagas que inunden el bosque y por el lado de la fauna de la zona boscosa, esta se verá en peligro ante la falta de comida y agua.

Sin embargo, el daño “colateral” a un plazo un poco más largo será la erosión del suelo que traerá consigo que el agua de lluvia que ahí cae, no se filtre a los mantos freáticos que necesita todo el Valle de México para subsistir y no menos dañino está el hecho de que ante la falta de cientos de miles de árboles que hace que miles de toneladas de bióxido de carbono sean absorbidas por el bosque, no suceda en su totalidad generando así que la contaminación no se purifique en estos “pulmones del Valle de México”.

Árboles de Oyamel, Encinos y Pinos fueron las principales especies afectadas por este incendio que se extendió por varios días al final del mes pasado e inicio de este, en donde a decir de los expertos, sí un árbol no fue totalmente afectado y bajo ciertas condiciones, en poco más de un año puede llegar a reverdecer, pero así como se vio el incendio muchos árboles totalmente quemados, se murieron sin posibilidad de renacer y habrá que reforestar, lo que si bien, es positivo habrá que esperar muchos años para poder apreciar lo positivo de esto.

Ante ello, ya se planea por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno una reforestación de un millón de pequeños árboles en la zona afectada, lo que redituará que si no pasa nada en unas décadas se pueda empezar a ver la rehabilitación del bosque afectado.

Sin embargo, tal como se ha comprobado, después de un incendio de estas magnitudes, muchos de los árboles sobrevivientes quedan débiles lo que los hace presa de plagas, tal como el insecto barrenador que fácilmente se acopla al árbol y en poco tiempo acaba con el secándolo de manera definitiva.

Ante toda esta catástrofe ambiental cabe destacar la participación de los comuneros de diversos poblados de Texcoco como de; Coatlinchan, Tequexquinahuac y Cuautlalpan, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos, entre otros, así como algunas autoridades de los tres niveles de gobierno e incluso miles de litro de agua lanzados desde helicópteros oficiales, quienes lograron buena parte del control del incendio después de casi una semana. Sin embargo, no fue hasta que se presentó una pertinaz lluvia en esa zona del cerro para acabar con el incendio, pero la tragedia ambiental que poco a poco ira tomando forma es irreversible y se quiera o no se irá viendo y sintiendo por la gente a mediano y largo plazo.