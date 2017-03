Les vale a ediles la seguridad de la población

Poca atención en el fortalecimiento de una cultura de prevención

Por: SAUL HERNANDEZ

EL GRAN tema pendiente con la sociedad de parte de los tres niveles de gobierno es, sin duda, la seguridad pública, donde pese a los esfuerzos que se supone hacen a la fecha no han logrado éstos reducir los índices delincuenciales.

Lo peor del caso es que con eso del Mando Unico, los ediles, simplemente ponen “oídos sordos” a las demandas de la población, por lo que los municipios se han convertido en verdaderas bombas de tiempo, ya que en cualquier momento, aparecerán linchados por todos lados, ante el cansancio de la población de que la autoridad no haga algo al respecto.

De antemano sabemos que los vecinos se han organizado de diversas maneras y la amenaza de que tomarán la justicia por su propia mano no está lejana ante la situación que se vive.

Peor aún las cosas cuando los alcaldes tampoco no han hecho los intentos necesarios para promover una cultura de la prevención y que la población aprenda a cuidarse y a vigilarse sobre su entorno y su persona cuando van por la calle o bien en transporte público.

Es una lástima que la autoridad municipal, que en este caso el responsable es el alcalde, no haga algo al respecto y si bien por “políticas” no interfiere con el mando de sus superiores, ello no le impide establecer estrategias que vayan encaminadas al fortalecimiento de esa cultura preventiva.

La presencia que hacen las diversas corporaciones policiacas o de seguridad sobre calles, avenidas y colonias municipales, no es suficiente, precisamente porque no actúan y el delincuente sólo espera que se vayan para actuar, que normalmente sucede en todos los casos.

Los ediles pues, simplemente no oyen ni ven el clamor ciudadano, donde pese a que muchos de ellos presumen equipamiento y algunos hasta infraestructura, pues resulta todo de oropel, porque en los hechos, simplemente no funcionan.

Es ahí en muchos otros rubros donde recae el ejercicio de credibilidad, hoy por hoy un tema de vita interés, sobre todo por el hecho de la cercanía de las próximas elecciones, donde el sistema se encarga de cacarear lo que ha hecho y sus opositores, precisamente de todo lo contrario, que es mayoría.

Sin duda mucha información vertida ante la sociedad crear un caos informativo, al grado de que o bien la población ya está en condiciones de razonar su voto o bien será tanto el hartazgo que simplemente anulará éste o bien le valdrá quién gane y quién gobierne, al fin y al cabo, seguramente pensará, no se logra nada y no hay avance qué agradecer.

Veremos hasta dónde logran convencer al respetable, pero que sin duda en la balanza de esa decisión estará el actuar de los actuales ediles, de eso no hay duda.

Y ya dije.