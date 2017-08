Los doctos Lencho y Ciro, su “cantinflesco”

…lenguaje y la democracia más cara del mundo

Por: JOSÉ SANCHEZ LOPEZ

EL Instituto Nacional Electoral quiere más de 25 mil millones de pesos para las elecciones del 2018. El presupuesto más alto en toda la historia del INE y el más elevado de todo el planeta.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO y CIRO MURAYAMA RENDÓN, presidente y consejero el INE, admiten que el presupuesto será el más elevado, pero con ello “se financiará la política”.

Y cómo no, si para los partidos políticos serán unos comicios de abundancia, con 11.9 mil millones de pesos.

Algunos legisladores, emanados precisamente de esos exorbitantes gastos, dijeron indignarse y condenaron el incremento

¿Y…?

CIRO justifica el enorme gasto con el argumento de que “México vivirá la elección más grande de su historia”.

Según CIRO, al estilo del docto LENCHO, el aumento será por la “Redistritación”, la creación de 334 nuevas plazas y hasta por el tipo de cambio del dólar.

Ya ve, todo sube, hasta las credenciales electorales.

“Pero fuera de esas tres razones, no habrá incrementos en el presupuesto ordinario, no pedimos más de lo que se ha pedido, nos mantenemos en lo mismo”, dijo.

Lo contradictorio, es que cada año piden más.

Ese lenguaje es lógico, más no comprensible, si lo comparamos con lo declarado anteriormente por el docto LENCHO, que también dice que le “intelige” al abogado, teórico político, ensayista, académico, catedrático y todo lo que se ofrezca los fines de semana.

¡Ahí va eso como muestra!

“COMO en cualquier sistema democrático, la elección comprueba que sobre el poder político, ningún partido lo gana ni lo pierde de manera indefinida”.

¿Y qué me dice de esta otra frase del dicharachero LENCHO?

“Los votantes optan por dispersar su voto y fortalecen el pluralismo político”.

Recordemos también su desbarre cuando, junto con otro docto del INE, el secretario EDMUNDO JACOBO, en florido lenguaje, despotricó contra el líder chichimeca HIPOLITO ARRIAGA POTE, por su manera de expresarse.

En el audio se escuchó: “A ver guey, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, te lo voy a decir: Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. O acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra con éste cabrón”.

Luego de hacer público el audio, LENCHO tuvo que salir a disculparse públicamente por sus discriminatorios y vulgares comentarios, que si bien calificó de infortunados, eso sí, los consideró “muy jocosos”, además de que dijo que era más grave el hecho de haberlo espiado y grabado, que el haber ofendido al líder indígena.

Con esa clase de personajes al frente del órgano más caro del mundo en materia electoral ¿no es lógico que el ganador real, en cualquier elección, termine siendo el abstencionismo?

Y ya que estamos en frases disparatadas ¿qué opinan de esta cuarteta.

Elefantito, elefantito

Que vuelas de flor en flor

Te voy a comprar tus lentes

Para que no andes descalzo”.

Cuánta lógica ¿no?

Apenas como para incorporarla al acervo de los doctos del INE.

En Estados Unidos, son dos partidos los que se disputan el gobernar; en Francia y Nueva Zelana, un ejemplo de politización; cuatro y en México hablamos de ¡10! ¿Por qué cuántos?

Qué absurdo que sean más de 80 millones de mexicanos, en situación de pobreza, los que paguen las campañas de quienes, en una inmensa mayoría, después resultan sus verdugos.***¿LA DEMOCRACIA VALE LO QUE CUESTA EN NUESTRO PAÍS? ¨***AU REVOIR.