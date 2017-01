Los Moreira Valdez enquistados cual rémoras a la ubre gubernamental

Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

LOS hermanos HUMBERTO y RUBÉN MOREIRA VALDÉZ, sobre todo el primero y sus compinches, lograron lo que no pudieron hacer sus antecesores: elevar hasta el plano internacional a Coahuila, pero no por sus éxitos ni logros políticos, sino por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, el nepotismo y su desmedida voracidad que sumió a su estado natal en gigantesca deuda.

Si hoy tuviera que pagarse el endeudamiento que dejaron los MOREIRA y que, cínicamente, califican como “préstamo”, cada coahuilense tendría que aportar 12 mil 927 pesos, pues al primer semestre del 2016 es de más de 37 mil 90 millones de pesos.

Al cierre del 2016, el estado de Coahuila figuró en la plana internacional, tras de que varios políticos y ex funcionarios se vieron involucrados en actividades relacionadas con el empresario JUAN MANUEL MUÑÓZ LUEVANO, “El Mono”, detenido en España por lavado de dinero, asociación delictiva, homicidio y narcotráfico.

En marzo el diario El País dio a conocer que elementos de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía de Madrid, España, detuvieron al narco empresario mexicano, relacionado con HUMBERTO MOREIRA y con el Cártel de Los Zetas.

Al ser arrestado en los Estados Unidos, el empresario ROLANDO GONZÁLEZ TREVIÑO, se declaró culpable de lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y transportación de bienes robados y en su confesión señaló, entre otros, a HUMBERTO y a JUAN MANUEL como sus cómplices.

Tras esas capturas el diario El País publicó varios nombres más que figuraron el informe de la Policía Española, entre ellos: ALEJANDRO FROTO GARCÍA, ex subsecretario de Hacienda; JESÚS TORRES CHARLES, ex fiscal general de Justicia del Estado de Coahuila y GERARDO GARZA MELO, ex secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, en la administración de HUMBERTO, que formaban parte de una red internacional de lavado y protección a “Los Zetas”.

En agosto la Procuraduría General de la República ejecutó una orden de cateo en Saltillo a una propiedad de GARZA MELO, señalado por el presunto robo de hidrocarburos.

En noviembre del 2016, se conoció que “El Mono Muñoz”, contaba con una red de 14 negocios que le permitían llevar a cabo actividades ilícitas en Saltillo y Torreón, de las cuales, una de ellas fue ubicada entre las “favoritas” y la más beneficiada por HUMBERTO.

Pese a tan negro historial, HUMBERTO, ex alcalde, ex gobernador y ex presidente del PRI, no quiere soltar el hueso y asegura que será diputado local.

Que así como llevó a su hermano RUBÉN a la gubernatura, “mi carnal es hechura mía”, afirma, llegará a la diputación local y que ENRIQUE OCHOA REZA, quien es el líder nacional del tricolor, “no es nadie para decidir quién va y quién no va”.

En desplante de poder, despotrica y advierte:

“¡A chingá! cómo es posible que diga que no voy a participar, ¿quién es él?”.

Y en el colmo del cinismo remata: “La deuda de Coahuila no es una deuda, es un préstamo”.

El PRI, con los atroces resultados que dejaron los DUARTE, BORGE y otros “connotados” priístas, no puede darse el lujo de seguir arropando a entes de la misma calaña.

Al tiempo, después no se lamenten ni se quejen.

***EN EL PECADO LLEVAN LA PENITENCIA.

***AU REVOIR.