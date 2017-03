Mal Funcionamiento del 911

Esta clave no responde desde teléfonos convencionales y en teléfonos celulares contestan en otros estados y después la canalizan al Estado de México, provocando pérdida de tiempo valioso ante una emeegencia

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Aunque se activó a nivel nacional el número 911 para emergencias a partir del 9 de enero de este año, esta clave no responde desde teléfonos convencionales de TELMEX y en teléfonos celulares contestan en otros estados y después la canalizan al Estado de México, lo que provoca la pérdida de tiempo valioso en una emergencia, afirmó el subidrector de Seguridad Pública y Movilidad, Isaías Hernández Pérez.

Ante ello, dijo que en Texcoco siguen operando los números telefónicos de repuesta inmediata para Seguridad Pública, 9540006 y 9552074, en tanto que para Protección Civil y Bomberos los tels. Son; 9550911, 9547995 y 9542285, con lo cual se dará la atención inmediata a la ciudadanía.

“Desconocemos el motivo por que no está funcionando al cien por ciento el número 911 para emergencias. Sin embargo, los mismo ciudadanos han detectado las fallas y lo hemos corroborado solo con levantar la bocina de los teléfonos y marcar”, explicó el comandante.

“Por ello, el Presidente Municipal, Higinio Martínez Miranda, nos instruyó para no cancelar los teléfonos que en Texcoco siempre se han utilizado para atender emergencias, porque así se puede ofrecer una respuesta más rápida a la ciudadanía”, dijo el policía.

Isaías Hernández, explicó que junto con el Director de Seguridad Pública y Movilidad, se diseñó la estrategia para dar cobertura por cuadrantes, por lo que a través de las llamadas telefónicas a los números de emergencia para Texcoco, se ofrece una respuesta inmediata, porque siempre hay una patrulla cercana a los diferentes cuadrantes.

Explicó que cuando se marca desde un teléfono celular al 911, responden en el Centro de mando de Acapulco, y desde ahí redireccionan la llamada al Estado de México y de ahí ubican el centro de mando de la zona de donde sale la llamada para poder atender la emergencia.

“Se pierde un tiempo valioso” dijo, por lo que insistió que en Texcoco se mantienen los teléfonos de emergencia ya conocidos en el municipio, para agilizar la respuesta ante las emergencias.

Aunque Isaías Hernández aclaró que con esto no quiere decir que no funciona el 911 como número de emergencia, sino que necesita algunos ajustes y no está por demás mantener los números telefónicos ya conocidos para emergencias en Texcoco.