Mano Firme Contra Transportistas

Que han aumento el pasaje a su antojo afectando a la clase trabajadora, señaló el dirigente de la COCEM, Oscar Moreno

Por: JOSE JUAN HERNANDEZ

VALLE DE MEXICO.- El dirigente de la de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM) Oscar Moreno Moreno, fue tajante al señalar que es necesario que las autoridades de la Secretaría de Movilidad, tengan mano firme en contra de los trabajadores de volante que han aumento el pasaje a su antojo afectando a la clase trabajadora.

En entrevista, indicó que el aumento se dio desde hace varios meses, sin que la autoridad competente, ponga un freno a los abuso de los trabajadores del volante, ya que los concesionarios aumentaron el precio del pasaje, afectando a muchos trabajadores, “si no pagas lo que ellos dicen, simplemente te bajan del vehículo”

El también vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), a nivel nacional, subrayando que la clase trabajadora, está padeciendo del aumento informal a las tarifas del transporte, simplemente porque las autoridades competentes no han hecho nada para subsanar este incremento y menos en esta época electoral, mientras el abuso continúa por parte de los concesionarios.

Moreno Moreno, dijo que el incremento al pasaje ya se dio desde hace varios meses y eso constatado por los propios trabajadores, no oficialmente hay una autorización del aumento a las tarifas del transporte público, ya que se impuso su ley los trabajadores del volante.

El incremento al pasaje no fue en la misma medida que se incrementaron los salarios, dijo, “el incremento salarial, se basa en el tema inflacionario y el incremento del salario mínimo de este año fue del 3.9 por ciento, la verdad que no es posible que un incremento, no sea en la misma proporción al salario, rebasa el incremento del transporte a los incrementos que recibieron los trabajadores por concepto de supervisiones salariales o contractuales”.

Por último indicó que este primero de mayo, habrá algunos pronunciamientos para que la autoridad federal, estatal y municipal puedan intervenir en materia de seguridad pública, Luz, agua y en medicamentos, porque son los problemas que aquejan a la clase trabajadora.