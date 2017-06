Más Afectado el Planeta por Cambio Climático

Señalaron científicos y académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- “No hay nada que celebrar en el pasado día mundial de la tierra celebrado en enero de este año, ya que cada vez el cambio climático que se vive, afecta más a todo aquel tipo de cultivos agrícolas de este municipio, región, estado, país y del mismo mundo”, según señalaron científicos y académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo ( UACh).

En ese sentido los expertos indicaron que en la región de Texcoco no hay nada atractivo que mencionar, pues en cuanto al tema de los ríos, estos están totalmente contaminados y los diferentes gobiernos municipales, estatales o federales, no hacen nada por limpiarlos, acciones que son perjudiciales y el hombre no quiere entender el daño que esto provoca.

Otro tema, dijeron los científicos son los mantos acuíferos en esta zona, mismo que es el más explotado en los últimos años en todo el país, en donde no hay acciones que busquen disminuir la extracción del agua, vital liquido que de seguirse extrayendo, pronto no habrá agua en esta zona.

En este sentido explicaron los científicos que una vez que entre en funciones la nueva terminal aeroportuaria, sus necesidades serán mayores y difícilmente se podrán cubrir en su totalidad, pues para entonces se estima que los municipios circunvecinos como son; Chiautla, Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y el mismo Texcoco, tendrán escases de agua y perdida del campo, por consecuencia desaparecerán las siembras.

En ese orden de ideas subrayaron que el único campo de cultivo que podrá salvarse ante esta crisis con el cambio climático, es todo aquel producto que este sembrado en invernaderos, pero es una instalación que es costosa por lo que hay muy pocos en la región de Texcoco.

Ante ello, afirmaron que; “el problema que hay es que no toda la población tiene para invertir en un invernadero, que es en él que se pueden controlar su clima para adquirir muy buena cosecha”.

Concluyeron su explicación subrayando que los calores recientes y las lluvias torrenciales afectan cosechas, aunado al retardo en las lluvias en esta temporada, ya que los tiempos de siembras de muchos campos de cosechas se afectan con productos que no se desarrollan y esto es, lamentablemente en todo el país a lo cual dijeron; “es justo que los diferentes gobiernos ya tomen cartas en el asunto y envíen propuestas y acciones urgentes para solucionar este problema del calentamiento que está terminando con el campo en todo el país”.