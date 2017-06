Meter orden, gran reto para la próxima administración estatal

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES LA elección ya pasó, y lo que tenía que suceder, sucedió y ahora es menester recuperar el tiempo perdido, según señalan en municipios; algo que se antoja harto difícil, porque sin presión no hacían nada, lo más seguro es que así se vayan hasta la otra orilla o bien terminen supuestamente de la mejor manera, aunque tampoco hay garantía de que eso suceda.

Hay diversos puntos que tocar, la primera es que pocos con los municipios que han trabajado de manera actualizada, muchos en la obra que realizaron o entregaron antes de iniciadas las campañas a Gobernador, resulta que eran del ejercicio anterior, es decir del año pasado, y en algunos casos estuvieron concluyendo obras de la administración pasadas, de igual forma, desde hace ya más de dos años.

Muchos se preguntan del porqué los resultados en la pasadas elecciones, bueno, pues es esta una de las causas por las cuales la población harta de las formas y las maneras de las actuales administraciones, decidieron simplemente no participar y estamos hablando también de los priístas.

Los temas no parecen concluir, sobre todo el de la inseguridad, donde el virtual ganador de la pasada contienda electoral del domingo, Alfredo del Mazo Maza, afirmó que aunque tenga o no el apoyo de la población, él combatirá de frente y de manera decidida este flagelo que pega en todos lados, a todos los sectores y que no respeta, edad, sexo ni posición social.

Pues bien, ésta también es una tarea que dejaron de hacer los alcaldes, con eso del brete de la Gendarmería Unica, pues simplemente sacaron las manos y les valió una pura y dos con sal, al grado que varios municipios aún en pugna entre los diversos grupos delincuenciales, han optado por convertir a estos municipios en cementerios, ya que pese a no cometerse ahí los delitos, sí se han vuelto sitios de terror, porque simplemente les dejan los muertos en sus comunidades, creando una ola de inseguridad y temor entre la población, pero que la autoridad municipal simplemente no hace lo propio para resguardar la integridad física y económica de la población.

Por lo tanto, tenemos que hay muchas cosas pendientes y Del mazo, tendrá que buscar la asistencia de su partido, así como de su investidura, si es que es ratificado, para poder meter en orden a los ediles y que éstos respondan a esos retos que la sociedad requiere en calidad de urgencia.

Y también de paso, podría empezar a visualizar que hay grupos y alcaldes que poco abonan al ejercicio de gobernanza y si deciden en mucho hacerse de grandes recursos, que tarde se les hacer para presumirlos.

Veremos pues, hasta dónde le alcanza al próximo gobernador para meter orden en los municipios.

Y ya dije.