Miente Candidata de Morena

Cuando asegura que militantes del Partido del Trabajo apoyan su proyecto político, señaló Óscar González Yáñez

VALLE DE MÉXICO.- La candidata de Morena a la gubernatura de la entidad, Delfina Gómez miente cuando asegura que militantes del Partido del Trabajo apoyan su proyecto político para darle el triunfo el próximo 4 de junio, así lo señaló el aspirante petista al gobierno del estado de México, Óscar González Yáñez.

“A la señora Delfina le pido que deje de estar inventado que militantes del PT apoyan su candidatura. Me parece poco ético y una falta de respeto que mienta. He sido respetuoso con ella y para que sea tratada como una dama debe conducirse como tal”, indicó.

Desde el inicio del proceso electoral, González Yáñez fue el único que no cayó en las descalificaciones y guerra sucia, por lo que se consideró como un candidato extraño, porque, afirmó; “no tengo ninguna campaña negra contra nadie, no me meto en la vida privada de la gente. Nadie tiene nada en contra de mí y, no por falta de ganas sino porque no me han encontrado nada oculto”.

Afirmó que durante toda su carrera política se ha conducido con honestidad y transparencia, ya que; “me dedico a la transformación de la sociedad; hay quienes lo hacen a través de las asociaciones civiles yo lo hago por medio de la política”, comentó.

Lamentó que el tono de las campañas electorales haya sido el descrédito y que esto haya tenido más valor para los aspirantes al Ejecutivo Estatal, en lugar de las propuestas, por ello; “tienen razón, es verdad lo que se dicen entre ellos; te llevan a una contienda donde estás buscando al tuerto en el país de los ciegos”.

González Yáñez exigió al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador olvidar el tema de las alianzas y declinaciones e iniciar una auditoría contra Delfina Gómez, que es a quien se le acusa de presunto desvío de recursos.

Finalmente, indicó; “Es un sueño guajiro de Andrés pensar en las declinaciones, que deje de dar lata con eso y mejor que se ponga a corregir a su candidata e investigue si robo o no robo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco”.