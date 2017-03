Modernizan Infraestructura Hidráulica de Tlalnepantla

.- Se realizaron obras en las colonias Viveros del Valle, Adolfo López Mateos, San Isidro y Jorge Jiménez Catú, en las que invirtieron cerca de seis millones 700 mil pesos

Por: BRUNO PEREZ

TLALNEPANTLA, Méx.- Más de 96 mil habitantes de las zonas oriente y poniente de esta demarcación, se beneficiaron con la modernización de obras hidráulicas en las colonias Viveros del Valle, Adolfo López Mateos, San Isidro y Jorge Jiménez Catú, en las que invirtieron cerca de seis millones 700 mil pesos de recursos municipales.

“Somos un gobierno responsable que está pensando en el futuro y la calidad del agua para Tlalnepantla hasta por los próximos 30, realizando inversiones que no se ven porque van enterradas, pero que darán sustentabilidad a nuestro municipio”, afirmó el edil.

Dijo que con la inversión de 3 millones de pesos en el pozo Viveros del Valle, se cambió la columna convencional por tubería flexible que tendrá una duración de entre 20 y 30 años, además de que se renovó el equipo de bombeo por uno de mayor eficacia y con mayor ahorro de energía, trabajos que permitieron elevar el caudal de 35 a 43 litros por segundo en beneficio de 24 mil 768 habitantes.

En tanto que en el pozo Adolfo López Mateos en la colonia Viveros de La Loma, se invirtieron también 3 millones de pesos para garantizar un caudal de agua hasta de 38 litros por segundo para los próximos 20 ó 30 años, en beneficio de 21 mil 888 habitantes.

Por otra parte, el alcalde Pablo Basáñez García entregó la modernización del Sistema de Agua Potable San Isidro en la zona oriente, mejorando la calidad y el volumen del vital líquido, incrementando el bombeo del Tanque San Isidro II, al Tanque San Isidro III, pasando de 25 litros por segundo a 60, es decir 140 por ciento más por medio de una bomba vertical.

Explicó que gracias a que estos trabajos fueron realizados por personal del propio Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), significaron un ahorro de 700 mil pesos.

Asimismo, se incrementó el bombeo del Tanque San Isidro III al Tanque San Isidro IV, aumentando de 20 a 45 litros por segundo, gracias a la adquisición de una bomba vertical de 40 caballos de fuerza, arrancador y cableado, la fabricación de tren de descarga de la bomba en tubería de 6 pulgadas de diámetro y la colocación de 210 metros de tubería de polietileno, entre otras acciones, lo que significó un aumento en la capacidad de bombeo del 265 por ciento para 70 mil habitantes de la zona.

De igual forma, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, 200 habitantes se beneficiaron con la construcción de una línea de drenaje en la calle Tepozanes, en la que se invirtieron 177 mil pesos. Con esta obra se mejora la seguridad e higiene de los vecinos de la comunidad, brindando el servicio de drenaje con materiales que cumplen estándares de calidad mundial.

Francisco Núñez Escudero, titular del OPDM, informó que los trabajos en este punto consistieron en la instalación de 80 metros de tubería de polietileno de alta duración de 30 centímetros de diámetro, así como la instalación de 15 tomas de descarga de 15 centímetros de diámetro.

El funcionario aseguró que este es el programa de obras hidráulicas más grande de la historia del organismo, con el objetivo de llegar a ser el mejor de todo el Estado de México, “por lo pronto es el que más recauda y eso se lo reconocemos a la ciudadanía, y nos compromete más con ella para a brindarles un mejor servicio y elevar día con día su calidad de vida”.

Núñez Escudero destacó que Pablo Basáñez García, es históricamente el presidente municipal de Tlalnepantla que más ha invertido en agua potable y drenaje, y esto, no cualquiera lo hace. “No cualquiera se dedica a invertir no solo en lo que se ve, si no en lo que no se ve, pero cuyo beneficio se siente. Eso refleja el espíritu que nos ha influido de que hay que servir con pasión a los tlalnepantlenses”, recalcó.