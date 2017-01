MORENA en Contra de la Reforma Educativa

Por ello lo primero que se va a hacer, es hacerla a un lado, mencionó la precandidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez

Por: XAVIER ANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- MORENA está en contra de la mal llamada Reforma Educativa, ya que no es más que una reforma laboral, por ello lo primero que se va a hacer, es hacerla a un lado y escuchar primeramente partir de las necesidades e inquietudes de los maestros e incluso afirmó que no puede ser secretario o director una persona que no sea maestro y que nunca haya pasado por un aula de clases o escuchado a los padres de familia.

En ese sentido se pronunció la precandidata de MORENA al gobierno del Estado de México, durante una reunión con profesores, quienes se reunieron en la Alameda Municipal para escuchar el punto de vista de la también profesora, Delfina Gómez Álvarez quien dedicó 30 años de su vida a la educación, antes de incursionar a la política, en donde fue alcaldesa de Texcoco y después Diputada Federal.

Ahí, Gómez Álvarez afirmó; “como se le puede pedir a un maestro que haya calidad educativa, sino existe la infraestructura en las escuelas; como se le puede pedir a un maestro que haya calidad, cuando les meten a un salón más de 50 estudiantes y en lugar de enseñarles tiene que cuidarlos; como se le puede exigir calidad cuando a un maestro se le pone a dar clases de inglés o computación, sí en la Normal no se les ha formado al maestro con estos elementos necesarios para hacer de la calidad educativa algo real”.

Por ello, en el proyecto –abundó la maestra Delfina-, se van a necesitar muchos maestros y expertos en educación, ya que el proyecto se centra mucho en educación e incluso enfatizó; “yo estoy en contra que exista una persona que sea Director o Secretario de Educación, que no sea maestro porque nunca nos va a entender”.

A lo cual indicó que esto tiene que ser un maestro que haya vivido lo que se vive en el aula, que haya platicado con los padres de familia, a lo cual añadió primero; “No a la Reforma Educativa”, luego escuchar a los maestros y realizar un proyecto donde participen los maestros y especialistas en educación para sacar adelante este rubro.

Sin embargo, Delfina Gómez indicó que no solo es el aspecto educativo el que interesa, sino el aspecto social en donde al maestro de forma lamentable; “ha perdido respeto ante la sociedad, porque las mismas autoridades lo han propiciado. Por lo que hay que trabajar ante la sociedad para que el maestro retome ese lugar de respeto y apoyo, porque los padres ya dejan todo el trabajo a los maestros y la educación es un trabajo conjunto entre ambos”.

Cabe mencionar que ante estas declaraciones en varias ocasiones fue interrumpida en su discurso, ante las carretadas de aplausos de los asistentes, en donde incluso profesores pertenecientes a la disidencia magisterial estuvieron presentes y manifestaron su apoyo a la precandidata de MORENA al gobierno de esta entidad.

Asimismo, Gómez Álvarez habló sobre los distintos problemas que ha visto en sus giras por todos los municipios de la entidad, en donde ha visto el rezago social de muchos estratos de la sociedad, “donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más”.

Finalmente, aseveró que se ha demostrado como un profesor o maestro que; “las cosas se pueden hacer bien” e indicó que hacen falta casas de maestros, donde los mentores tengan un lugar de reunión, ya que afirmó, “es la gran oportunidad de los maestros”, por lo que pidió el apoyo del sector magisterial en caso de que ella sea la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno mexiquense.