MORENA Vs PAN

La candidata a la gubernatura del PAN, Josefina Vázquez Mota fue denunciada ante la PGR

Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal de Morena, la acusa de presunto peculado

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

VALLE DE MÉXICO.- Que la Procuraduría General de la República abra una investigación a fondo de los recursos públicos entregados a la fundación Juntos Podemos, por lo que se presentó una denuncia contra Josefina Vázquez Mota, afirmó Horacio Duarte Olivares, dirigente de Morena en el Estado de México.

La denuncia contra la ahora candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México es por presunto peculado y mal uso de mil millones de pesos del Instituto de Mexicanos en el Exterior para su organización Juntos Podemos, precisó el dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Edomex.

Horacio Duarte, indicó que falta claridad en el uso de recursos para Juntos Podemos, por lo que la PGR debe allegarse de todos los elementos incluidos en sus unidades de inteligencia.

“Presumimos que puede existir peculado, que es cuando se dispone de recursos públicos por entes privados, también en el caso de los que si eran funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores por uso indebido de atribuciones, en ese sentido es lo que estamos presentando”, precisó Duarte Olivares.

Y destacó que la Auditoría Superior de la Federación señaló que el dinero asignado a esa organización incurrió en el incumplimiento de las metas establecidas para el uso de los fondos federales, no reportó todos los convenios y faltan recibos.

Horacio Duarte afirmó que la PGR debe buscar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y basarse también en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe destacar que la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad informó que la Auditoría Superior de la Federación, en su expediente de auditoría 15-5-05J00-0034, 34-GB solo revisó 516.7 millones de pesos, es decir, que falta por auditar otros 500 millones de pesos asignados a la fundación de Josefina Vázquez Mota, correspondiente a los recursos entregados en 2016.

En esa auditoría, la ASF destacó irregularidades en el manejo de Juntos Podemos de Vázquez Mota, como: incumplimiento de metas de cursos y talleres de capacitación a migrantes, no acreditación de 12 convenios de coordinación con instituciones federales, cumplimiento de solo 54.8% la meta de beneficiar a 230 instituciones educativas por medio del programa IME BECAS, no presentar la totalidad de recibos mediante los cuales las instituciones educativas acreditan la recepción de recursos por parte de los consulados, no tener en una base de datos sistematizada de los estudiantes beneficiados por el Programa IME-BECAS, no dar seguimiento a las memorandas de entendimiento, así como deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de Indicadores para Resultados y en su sistema de control interno.