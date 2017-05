Morena y Delfina Buscan “Curarse en Salud”

A casi semana y media de que concluyan campañas se erigen como ganadores, a la vieja usanza del Peje

Nadie avanza, de alguna forma todos se han mantenido en sus condiciones; pese a encuestas, éstas no votan

Población sin información de propuestas

COTIDIANIDADES

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES YA estamos llegando a la otra orilla en materia de campañas electorales y las cosas parecen no definirse dentro de las simpatías de parte del electorado para cualquier de los candidatos que pugnan por alcanzar el triunfo el próximo cuatro de julio, donde a ya casi una semana, se observan los yerros y el poco alcance que han tenido en la sociedad, como para permear el ánimo a su favor.

Dichos candidatos, cuatro en la palestra, Alfredo del Mazo de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza y Encuentro Social; Delfina Gómez de MORENA, Juan Zepeda del PRD y Josefina Vázquez Mota de Acción Nacional, en una menor representación Oscar González del Partido del Trabajo y Teresa Castell, como candidata independiente.

Para nadie es ajeno el hecho de que en las contiendas electorales el partido a vencer es el PRI, por ello, el resto de partidos hacen todo lo que esté a su alcance para poder superarlo; en algunas entidades lo han logrado, por los malos gobiernos hechos, pero pese a la oportunidad, los llamados de la oposición tampoco han hecho buenos gobiernos, por lo tanto, no hay buenos, sino simplemente menos peores.

Bajo esa visión, tenemos que precisamente algo que venía presumiendo la candidata de MORENA, Delfina Gómez, eran las enseñanzas de su maestros y sen sei, Andrés Manuel López Obrador, que nunca la dejó crecer en el entarimado, dejándola ante la vista de todos, como una discípula más y no como una persona con personalidad propia, que pudiera dar esa imagen al electorado mexiquense, de antemano esa fue siempre la primer lectura.

Después vino el mencionado primer debate, donde se esperaba más de los candidatos, sin embargo eso no sucedió y Josefina Vázquez Mota le apostó a la denostación, más que a la propuesta, donde la más afectada, fue sin duda, Delfina Gómez, al ser exhibida con los recibos de pago de nómina de los trabajadores del gobierno municipal de Texcoco, donde eran “rasuradas” sus percepciones; jamás aclaró tal hecho en su momento, lo intentó hacer días siguientes pero ya no logró componer el camino, el golpe ya estaba dado, donde también se suma la exhibición de la diputada con licencia Eva Cadena y ahora ex candidata de MORENA a la alcaldía del municipio Las Choapas del estado de Veracruz, quien fuera grabada, recibiendo dinero para el Peje y su partido.

Estos dos aspectos callaron al Peje, a Delfina y a MORENA, dejándolo como un partido más, y a sus integrantes, como el resto de políticos, interesados en el poder y no en brindarle atención a la población, como fue el hecho de recibir a ex perredistas, todos ellos observados en materia de malos manejos como ex funcionarios y recientemente al recibir el apoyo de Elba Esther Gordillo, ex dirigente de la SNTE, cuando se sabe de antemano que Andrés Manuel siempre la señaló y ahora bajo su interés, recibe tal ayuda, demostrando serias incongruencias.

La “Honestidad Valiente”, sólo es un dicho, porque en esencia no existe, de igual forma, el ahora edil de Texcoco, Higinio Martínez, ha sido señalado de malos manejos, y operador y jefe principal de Delfina, que bajo su encargo también brindó atención a empresarios mandados por Higinio cuando Delfina era alcaldesa de ese municipio, entre otras muchas cosas más.

La honestidad en MORENA, simplemente no existe, sólo un interés personal y de grupo, como en todos los partidos políticos; el gran capital del Peje, siempre han sido los pobres y, lo seguirán siendo, porque es algo que han manejado de una gran manera, al grado ya de tener su propio partido, un negocio que criticó el Peje y que ahora ostenta.

Finalmente comentaremos que las encuestas no votan, pero para muchos definen tendencias, lo peor del caso es que muchas de ellas son “trajes a la medida” y difícilmente cumplen con una realidad objetiva y real de lo que la sociedad quiere o pretende, por ello el juego adelantado de Delfina y MORENA; de que las encuestas afirman que ya ganó, es sólo una percepción tramposa, porque en caso de perder, declararán una elección de estado o bien de atentado a la democracia y pluralidad, es decir, tener armas por adelantado para entrarle al gran negocio de la rebatinga política, porque sin duda, el Peje como tantos otros, han entrado al negocio falaz de que el que gana, no lo gana todo y, el que pierde, no lo pierde todo, esto al tiempo.

Delfina y MORENA, al igual que el resto de partidos, no han ganado nada, hasta no saber el resultado electoral, tampoco podemos decir que esté en igualdad de circunstancias, porque la empatía no es la misma y, el resto de partidos también juegan, así que estimado lector, busque la información que le ayude a vislumbrar las propuestas de candidatos y partidos, y que éstos últimos también se hagan responsables de los dichos de sus propios candidatos.

Y ya dije.