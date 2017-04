Necesario Promover Activación Física para Reducir Obesidad

Además de la sana alimentación, principalmente en niños y jóvenes, a fin de evitar su sedentarismo, mencionó la diputada Jacqueline Nava Mouett

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

VALLE DE MÉXICO.- En el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, la diputada Jacqueline Nava Mouett resaltó la importancia de promover la actividad física y la sana alimentación, principalmente en niños y jóvenes, a fin de evitar su sedentarismo, combatir la obesidad y evitar enfermedades derivadas de ese padecimiento.

El objetivo, afirmó, es que cada año se pongan en práctica actividades deportivas en todo país, y se difunda la preservación de la salud física y mental de las personas. “Además, significa poner al deporte al centro de todas las acciones de gobierno”.

Durante esta semana, que surgió a iniciativa de la legisladora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover y difundir en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, los beneficios de la actividad física.

Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tiene que dar a conocer, a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la realización de diversos eventos relacionados con dicha celebración.

La diputada, secretaria de la Comisión de Deporte, dijo que el objetivo de ejercitarse no es sólo estar en forma, sino mejorar de forma integral la calidad de vida. Además, realizar algún deporte abre la mente y significa una motivación para efectuar otras cosas.

Manifestó su preocupación por que “en las escuelas están quitando la educación física, cuando los menores lo que necesitan es moverse”; sin embargo, refirió que todo comienza en el núcleo familiar, es decir, desde casa se debe incentivar a los infantes para que se acerquen al ejercicio, ya que es un método de prevención de enfermedades.

Además, consideró que “a través del entrenamiento se reduce la inseguridad, pues los jóvenes no se acercan a temas de armas o delincuencia; es importante impulsar a los niños a practicar deporte; no se trata de que todos sean grandes campeones, sino de que se motiven aquellos que no tienen la costumbre de ejercitarse”, expresó.

Nava Mouett informó que trabaja en diversas iniciativas para apoyar la actividad física, pues en México, sin duda, hay buenos atletas. “Muchos logran el reconocimiento para nuestro país; sin embargo, luego se retiran por falta de ayuda. Queremos que los competidores mexicanos que estén en situación vulnerable, puedan continuar sus estudios o emprender algún negocio después de su carrera deportiva”.