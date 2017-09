Niega Destitución Delegada de Santa Cruz de Arriba

Aseguró que a la fecha no ha recibido notificación alguna, en tanto que señaló que el alcalde Higinio Martínez le ha ratificado que seguirá apoyando a la comunidad

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- La primer delegada de la comunidad de Santa Cruz de Arriba, Nieves Araceli Guzmán Rodríguez, negó que vaya a ser destituida de su cargo, ya que a la fecha no ha recibido notificación alguna, en tanto que señaló que el alcalde Higinio Martínez le ha ratificado que seguirá apoyando a la comunidad y finalmente indicó que ha levantado una denuncia penal en la Mesa de Responsabilidades por difamación, en donde señala que ella puede caminar libremente por la comunidad y además de no ser rechazada ha recibido muestras de apoyo, ya que “este movimiento es por unas familias y uno que otro engañado”.

En entrevista realizada en las oficinas de la Delegación de esa comunidad, la autoridad auxiliar califico la asamblea convocada por “la gente del pueblo” como ilegal e incluso a pesar de haber habido representantes del ayuntamiento de Texcoco, dicha reunión fue convocada por una persona que no tiene representatividad alguna dentro de la comunidad, tal como lo es Nohemí Huescas, lo que ahora lo sabe el alcalde para que tome “cartas en el asunto”.

A pesar de señalar que ella no sabe cuál es el problema con esta persona indicó que esta problemática se hizo mayor cuando la familia Huescas colocó una cantina en la feria del pueblo y de ahí en adelante.

Asimismo, Araceli Guzmán señaló que ha podido hablar con el edil de Texcoco, quien ahora ya sabe que no hay representatividad en esa asamblea y por ello le indicó que va a tomar cartas en el asunto para poner en orden la situación.

La Delegada aseveró que incluso desde hace tiempo, a pesar de que se ha pedido que esta persona no intervenga en cuestiones de la comunidad, ya que en este momento no tiene cargo alguno en la estructura de autoridades auxiliares, pues sigue queriendo “manipular a la gente del pueblo”, afortunadamente –dijo-, solo su familia y una que otra persona les “sigue el juego”.

En tanto que sobre el problema de la construcción de una cripta familiar en el panteón de la comunidad y que ocasionó también el querer destituir a la delegada, ella alegó que; todo ha sido todo legal e incluso aprobado y discutido en la comunidad e incluso –dijo-, que en ese tipo de estructuras se pueden enterrar muchas más que en caso de haber sido una tumba.

Señaló que los inconformes ni siquiera participan en las cooperaciones para la comunidad, como; el agua potable, la limpieza del drenaje con una anualidad en el Copaci y de toda la familia Huescas, solo 3 personas de esa familia están dados de alta e incluso la trabajadora del ayuntamiento, Nohemí Huescas ni siquiera coopera con la comunidad.

Dejó en claro que ella sí vive en la comunidad y desde que construyó su casa está cooperando desde el 2008, todos los demás de mi familia desde hace muchos años cooperan con la comunidad, ya que “somos oriundos y vivimos en Santa Cruz de Arriba”.

Gracias al dialogo y a pesar de ser de ideas diferentes, de partidos diferentes, ya que la delegada es de Morena y el Copaci es del PRI, más específicamente de Antorcha, han logrado unir esfuerzos y realizar obras, tanto de recursos llegados del municipio, como de recursos propios, como la Calle Libertar, donde la Delegación puso el material y el Copaci la mano de obra.

Las autoridades auxiliares siguen trabajando a favor de la comunidad y “si hubiera desvío de recursos no hubieran obras a favor de Santa Cruz de Arriba. Además de eventos dignos para las madres, día del niño, entre otros”.

Incluso, el Alcalde Higinio Martínez sabe que varias obras fueron gracias a la participación de la gente, o sea con recursos propios y gracias a ello –dijo la representante comunal-, el edil ha accedido a ver el problema del alumbrado público que hace falta en la comunidad.

Aseveró que ha pasado el tiempo y no ha pasado nada porque simple y sencillamente la gente no se creyó esa historia de malos manejos, malos tratos, insensibilidad y no tomar en cuenta a la población, por lo que “yo estoy tranquila, puedo andar por la comunidad sin temor alguno”.

Finalmente, dijo que ella luchará con todo para que ese terreno de unos 2 mil metros cuadrados que fue donado por Gran Patio Texcoco desde hace años, cuando se construyó esa plaza comercial, sea entregado a la comunidad, ya que en este momento se encuentra en litigio con la ADO, que aduce ser suyo, por lo que ya con el dialogo con el alcalde, el abogado del ayuntamiento le alcalde, el de la comunidad y las autoridades auxiliares lucharán por que se haga justicia y ese predio sirva para una escuela, un teatro o un espacio para la fiesta patronal, en tanto que lo demás adquirido por ADO ya se verá porque “la comunidad no está de acuerdo con que ahí se haga un paradero de autobuses” y “yo estando del lado de mi pueblo se hará lo que el pueblo diga”.