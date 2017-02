Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“No es por nada, pero si algo distingue a los priistas, es ese amor y el coraje que cada vez que hay elecciones le inyectan para sacar adelante a sus candidatos. Tal parece que en este proceso electoral no será la excepción y pondrán todas las ganas y el esfuerzo, para que el 4 de junio el PRI salga airoso en esta contienda. Que se ve difícil pero no imposible, si se toma en cuenta que los candidatos de los otros partidos contendientes, por más promesas que hagan al electorado, como se ve no la tienen consigo, pues solo hay que sopesar la estructuras y las organización que tiene el tricolor.

Y ese peso priísta se puedo apreciar durante la visita que realizo el precandidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en donde se reunió con delegados de cara a la elección interna del 3 de marzo que llevara a cabo el revolucionario institucional que en asamblea los delegados elegirán como candidato de unidad a del Mazo Maza, que bueno que el precandidato este realizando este ejercicio para legitimar de manera democrática su candidatura.

Por cierto algunos de los priistas que asistieron a dicha reunión nos contaron que para muchos causo sorpresa ver nuevamente al diputado federal Luís Felipe Vázquez y a la diputada federal por el 21 distrito local, Brenda Alvarado Sánchez, ¿Por qué sorpresa cuestiono este columnista?, pues nada, que ambos legisladores según cuentan los habitantes de sus respectivos distritos solo los pueden ver en actos políticos, porque en las comunidades “brillan por su ausencia”, toda vez que ha sido nulo el trabajo de gestión social que han realizado en beneficio de los vecinos, en pocas palabras han mostrado opacidad para ayudar a sus representados, a opinión de muchos son los diputados más flojos que han tenido dichos distritos, con esa actitud como van a ayudar a nuestro instituto político, dijeron desconsolados nuestros informantes.

El que viene a poner orden de casa, es el recién nombrado secretario de movilidad del gobierno estatal Edmundo Ranero Barrera, del que dicen no le ha temblado la mano para evitar los abusos que con el argumento del alza en la gasolina empresas del transporte público pretendían incrementar el precio del pasaje, en este sentido el funcionario estatal “le puso el cascabel al gato”, al señalar que habrá severas sanciones a transportistas que aumenten las tarifas en el estado.

Para tal fin, Ranero Barrera instruyo a sus colaboradores a estar pendientes de estas directriz y que tanto los delegados de la zona como los delegados municipales intensifiquen sus tareas de vigilancia, al tiempo se señalar que cualquier abuso, omisión o negligencia por parte de los servidores públicos también será sancionada, incluso con el cese mismo. En este sentido el servidor público puso de manifiesto que la Secretaria de Movilidad no ha autorizado ningún aumento a las tarifas y exhorto a la población a que continúe denunciando los abusos de los choferes. Como se puede apreciar Edmundo Ranero, está decidido a tomar el toro por los cuernos. Algo que no hizo o se le olvido al Ex secretario de movilidad y hoy candidato independiente Isidro Pastor Medrano, que durante el tiempo que estuvo al frente de esta importante área del gobierno estatal, se la pasó muy tranquilidad en la comodidad de sus oficinas.

“Vamos a concluir esta columna sin la colaboración de nuestro brujo de cabecera y caro lector usted dirá ¿Por qué? Le paso el dato, pues nada que se encontraba en estado inconveniente mejor dicho bien chachalaco, por lo que opte por no molestarlo. Sin embargo en su mano encontré una carta que a la letra decía. Esos P…Penitentes incrédulos que creen que el doctor Eruviel Ávila Villegas, tiene pocas posibilidades de ser el candidato a la presidencia de la república, desde ahora “a esa aves de mal agüero” les quiero decir que son muchas las posibilidades de que el doctor Eruviel Ávila Villegas, podrá ser el candidato a la Presidencia de la República, (recibo apuestas), luego les mando mi correo. En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves”.