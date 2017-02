No están Solas las Mujeres Mexiquenses: Eruviel Ávila

Las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social firmaron un Convenio de Colaboración, en el marco del inicio del Programa Vocales por la Igualdad

Con la fuerza y valentía de las mujeres es como México ha logrado salir adelante. Por ello, desde el Gobierno de la República se impulsa su desarrollo y bienestar, afirmó aquí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

TULTITLÁN, Méx.- Las mujeres mexiquenses no están solas en la lucha por la defensa de sus derechos y para erradicar la violencia que sufren, de antemano, el gobierno estatal, debido a esa creciente violencia fue que solicitó la alerta de género, y hoy se tienen 28 unidades de atención, cinco refugios, dos brigadas de atención integral, dos centros de atención y reeducación, unidades móviles de psicología y atención, y grupos intermultidisciplinarios para su atención, señaló el gobernador Eruviel Ávila Villegas al reunirse con mujeres del programa PROSPERA, donde estuvo presente el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Eruviel Ávila Villegas abundó que gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Osorio Chong, hoy tenemos la tecnología aplicada en el C5, mismos que se encuentran en Ecatepec y Toluca, siendo este centro de monitoreo, que es el más grande de América Latina.

Al final de su intervención el Gobernador afirmó que estas mujeres de Prospera se integran también al programa Mujeres que Trabajan, además les hizo entrega de la tarjeta “La Efectiva” y vales de laboratorio para la prevención del cáncer.

Durante la firma del Convenio de Colaboración, en el marco del inicio del Programa Vocales por la Igualdad, que plantea trabajar en favor de la igualdad de género, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que “lo más valioso, lo más importante y lo que le da fuerza a este país son las mujeres mexicanas”, por eso “debemos decir ya basta de la violencia contra ellas”, subrayó el titular de esta dependencia.

En presencia de cerca de cuatro mil beneficiarias de PROSPERA, el responsable de la política interior del país sostuvo que no se puede permitir que se sigan sintiendo amenaza ni que sus hijos vivan en un entorno de violencia.

En el Deportivo de Toltitlán de este municipio, aseguró que es mentira que el hombre sea superior a la mujer o que ellos tengan más capacidades, y aseguró que son los varones quienes deben comprometerse a trabajar para erradicar la violencia de género.

Informó que la campaña He for She, Nosotros por Ellas, cumple hoy un año, y ha contribuido a que México se ubique en el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a suscriptores a la misma. “Cada vez más hombres se comprometen por velar, por trabajar para evitar la violencia contra las mujeres”, refirió.

Indicó que el 67 por ciento de las mujeres del país han sido violentadas de alguna forma, más del 40 por ciento por su pareja. Por lo que destacó que los Centros de Justicia para las Mujeres que hay en todo el país las apoyan y les brindan asesoría, empoderándolas mediante instrumentos que les permitan salir adelante solas.

Con PROSPERA, comentó, ellas tienen la certeza de recibir alimentación y salud para sus familias, incluidas becas para sus hijos; estas acciones confirman que es uno de los mejores programas que impulsa el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Explicó que este programa, implementado por la Secretaría de Desarrollo Social, permite salvar vidas y proteger a las mujeres mexicanas. Agregó que a través de este convenio se capacitarán a 60 mil personas que serán promotoras de la igualdad de género, ofreciéndoles orientación a las familias beneficiarias.

El Secretario Osorio Chong refirió que en México hay más de siete millones de familias que están inscritas en este programa, lo que significa que uno de cada cuatro mexicanos cuenta con los beneficios de los programas del Gobierno de la República.

El convenio establece llevar a cabo diversas acciones de capacitación a través de talleres, conferencias y otro tipo acciones, para difundir entre las mujeres temas en materia de prevención y atención de la violencia de género.

En tanto, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, señaló que trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, se puede hacer un gran equipo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. “Cobarde es el que lastima a una mujer”, apuntó.

Eruviel Ávila resaltó que gracias al apoyo del Gobierno de la República el Estado de México cuenta con tecnología moderna para atender cualquier acto que atente contra la mujer. “Con la tecnología del C5 vamos a agarrar a los delincuentes”, dijo.

Indicó que quienes las dañen serán sancionados con todo el peso de la ley. Las mujeres mexicanas no están solas, cuentan con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, enfatizó.

La coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos, subrayó que la fuerza de este Programa está en sus beneficiarias. Informó que se capacitarán en materia de género a 60 mil mujeres vocales mexiquenses para que cuenten con herramientas para evitar cualquier acción de violencia contra ellas.

Al hablar a nombre de las beneficiarias de Prospera, Gladys Graciela González Mejía, agradeció a las autoridades federales, estatales y municipales por el apoyo a las mujeres del Estado de México. “Sí se puede, solo basta decir no y aquí estamos somos mujeres y podemos”, manifestó.

El Convenio fue firmado por el Secretario de Gobernación, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Coordinación Nacional de PROSPERA y el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la presienta de INMUJERES, y como testigo de honor, el Gobernador del Estado de México.

Asistieron a ese evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza; la presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura, Tanya Rellstab Carreño; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, Cruz Juvenal Roa Sánchez; el presidente municipal de Tultitlán, Jorge Adán Barrón Elizalde, y el secretario de Desarrollo Social del estado, Arturo Osorio Sánchez.