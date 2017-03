Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“No hace falta descifrar la imagen autoritaria, prepotente, arrogante, la doble cara. Bueno, nos faltaría espacio para dibujar la clásica imagen, del inmaculado, dueño del Partido de Movimiento de Desgeneracion, perdón Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador”, cuya actitud represiva salió a flote, luego de que el padre de un normalista de Ayotzinapan, Antonio Tizapa, lo enfrento durante la gira que realiza el tabasqueño por la ciudad de Nueva York, le recriminara de ser protector del ex gobernador del Estado de Guerrero del PRD, Ángel Aguirre Rivero, así como y el ex presidente de Iguala José Luis Abarca, hoy recluido en la cárcel, sin embargo el gallito feliz, el que todos los días le reza a todos los santos para que a él y a los mexicanos nos vaya bien y decimos que a él, porque solo hay que ver que aunque ande fuera de México, los guaruras no le pueden faltar…Bueno, ¿de dónde sacara dinero el de la esperanza, no me refiero a la pulquería, sino que es el slogan que predica López Obrador, para ganar adeptos?, los mal pensados pregonan que se podría tratar del Nar…Caro lector no es lo que usted piensa me refiero a Narciso amigo de don AMLO.

Creo que nos desviamos del tema, empero prosiguiendo lo que antes citamos, a través de las redes sociales, se pudo apreciar, como el Mesías poco le falta para recetarle un tremendo cacheteando guajolotero, al señor Antonio Tizapa, que no llego a esos extremos el redentor de las almas perdidas gracias a que también trae en su equipo de logística a sus esquiroles, esos que con el cuento de tomarse una foto con el tal mentado Manuel Andrés, hicieron a un lado al padre de uno de los normalistas desparecidos, el asunto no paro ahí, para salirse por la tangente, el propietario de Morena, culpo al ejercito mexicanos y al presidente de la república Enrique Peña de ser los causantes de la desaparición de los normalistas… El que dice que habla con dios, se le olvido que la policía municipal de Iguala, así como la estatal de Guerrero, tuvieron de primera mano lo que estaba aconteciendo y que de acuerdo a las investigaciones también fueron cómplices.

Rumbo a los comicios del 4 de junio, el PRI aceita la maquinaria, y para ello, ha nombrado como delegados, subdelegados, etc. etc, a sus mejores hombres y mujeres los cuales tienen la responsabilidad de sacar adelante el proceso electoral para elegir al nuevo gobernador del Estado de México, la cosa para el revolucionario institucional no es cosa menor pues se juega la Joya de la Corona, que para los partidos contendientes el Estado de México es el más codiciado, pues un triunfo de esta naturaleza, prácticamente los estaría acercando a la presidencia de la república.

“Viento en Popa la construcción del centro Cultural y Deportivo que impulsa el comité sindical del SUTEyM de Ecatepec que encabeza Ramiro Ibarra Cortez”, el cual tiene como objetivo dignificar la calidad de vida de los trabajadores sindicalizados a través de los conocimientos culturales y deportivos, es de resaltar que esta magna obra, forma parte de los compromisos que en su momento se comprometieron los que integran el comité suteymista y que seguramente esperan concretar durante su gestión, pues como lo ha mencionado el líder sindical Ibarra Cortez, “las personas se van y las obras se quedan y bajo esa óptica queremos hacer historia edificando un edificio digno para nuestras compañeras y compañeros suteymistas.