Nuestro México Surrealista

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

México, un país que cuenta con maravillas naturales, prehispánicas, arquitectónicas, culturales y gastronómicas, es un país que podríamos decir que por sí sólo, es patrimonio de la humanidad. De igual manera dicen que a grandes virtudes, grandes defectos y creo que no podría plasmarse esto mejor que lo dicho por el mismísimo artista español Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech mejor conocido como Salvador Dalí quien después de su paso por nuestro país dijo “De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”. Quién podría culparlo, sólo en nuestro país hemos oído de casos tan inverosímiles como que se le permita marchar a una secuestradora extranjera por haberla tenido esperando para montar la detención en un gran espectáculo televisivo, por un procurador general de justicia que a la fecha no respondió ni fue castigado por este tipo de negligencia que le costó la justicia a las víctimas de esta criminal y dejó al país como el hazmerreír judicial ante el mundo.

Sólo en nuestro país se puede dar el caso en que una artista de televisión encuentre y se entreviste con el entonces criminal más buscado de México y de los más buscados por Estados Unidos, Joaquín el Chapo Guzmán, para pretender, solo ella sabrá que, obtener los derechos de la vida de este personaje para una serie, película o no tengo idea qué pensaría o qué pasaría por la cabeza de esta mujer y francamente me importa un bledo pero para todos aquellos que defienden a esta señora Kate del Castillo les puedo decir que nada justifica el hecho de que para empezar, cómo los miembros de inteligencia y de investigación (por así decirlo) de la policía no encontraban al narcotraficante más buscado y una actriz sí pudo y hasta organizó un encuentro con el actor de Hollywood Sean Penn. El siguiente hecho y lo que propicia hacernos la siguiente pregunta ¿a qué tenías que ir con una persona señalada como criminal y además todavía no avisar a las autoridades de que conoces su paradero? Eso es encubrimiento y así lo manifiesta el Artículo 400 de la ley Penal Federal. Que dice: “Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:

Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad; (Se deroga el tercer párrafo).

Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes…”

Además la señora Kate del Castillo lejos de tener la humildad de aceptar que hizo mal en su proceder en cualquier contexto que lo queramos poner, todavía tiene el cinismo de enojarse y colocarse en el papel de víctima y no sólo quejarse por el actuar de la autoridad mexicana sino que además todavía se avienta la puntada de ampararse y además demandarlos, la semana pasada salió la noticia de que un Tribunal Federal de México llegó a la conclusión que, la Procuraduría General de México no atentó contra el honor y la imagen de Kate del Castillo ni mucho menos violaron sus derechos, al hacer alusiones de que era investigada por supuestos vínculos con el Chapo Guzmán.

El Primer Tribunal Colegiado en materia penal de la ciudad de México, revocó el amparo a la actriz y por ende le negó la protección de justicia, por lo que le retiraron el amparo que le había sido otorgado el 11 de noviembre de 2016.

La decisión fue el resultado del análisis y voto de varios magistrados que resumen que es justificada la intromisión en la vida privada de la actriz.

Obviamente la actriz se indignó y se ha quejado de que sufrió de una violación y un atropello a sus derechos ¿Por qué simple y sencillamente no acepta que cometió un error? y para la próxima no se esté tomando muy en serio sus personajes de ficción de series del narcotráfico en donde de igual manera nos quejamos del crimen organizado pero enaltecemos a personajes y actores vinculados con este tipo de actos y quienes lejos de señalar y condenar estas conductas que tanto daño está haciendo a nuestro país y a nuestra sociedad, los enaltecemos y los vanagloriamos como si el ser un criminal y un delincuente fuera algo bueno. Son parásitos de la sociedad que solo quitan lo que a la mayoría de los ciudadanos les ha costado mucho trabajo lograr a través de su trabajo. Pero sigan viendo sus novelas, series y películas de narcos, sigan escuchando sus corridos y enalteciéndolos como si en lugar de ser delincuentes y un cáncer para la sociedad, les siguen dando un lugar casi místico.

Es por eso que nuestro país es la mayor obra del surrealismo que ni el mismísimo Dalí soportó ver.

“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él.” (LUCANO).