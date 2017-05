Nuestro Obsoleto Sistema Educativo

Por: JOSÉ CARLOS O´FARRILL HERNÁNDEZ

La educación en nuestro país es un fósil que nuestro gobierno se ha reusado a extinguir, la gran tomada de pelo llamada Reforma educativa no fue más que un remedo de reforma laboral en materia de educación y que ni siquiera reforma de manera eficaz la preparación y evaluación de los maestros para transmitir conocimiento y prepararse cada vez mejor. Pero cómo lograrlo si en un ciclo escolar son maestros de historia y después pasan a ser maestros de inglés, civismo, matemáticas o física, la evaluación que se les haya hecho tal vez ya no tiene nada que ver con la materia actual que están impartiendo. El poder ejecutivo y legislativo simple y sencillamente no tuvo ni la menor idea de lo que hacía cuando sacó su ocurrencia de reforma.

Pero esa no es la peor parte, esa es nuestro actual sistema educativo. Un sistema que lo único que valora son las calificaciones y no el conocimiento, un sistema que obliga a memorizar pero no da las herramientas para poder ejercer una profesión y ser una persona productiva y competitiva. Por ejemplo en una clase de historia se concentran más en aprender fechas y en vanagloriar y enaltecer héroes y caudillos en lugar de analizar y mostrar los errores y circunstancias que llevaron a los acontecimientos, ayudar a entender por qué y cómo llegamos a ser el pueblo de hoy en día para poder divisar lo que se requiere para llegar a donde debemos y queremos. Una materia de matemáticas o física que raya en prácticas neandertales en donde el uso de la tecnología es simplemente un sueño.

Y mientras tanto en países como Japón se está probando un revolucionario plan piloto llamado Futoji No Henko o dicho en castellano Cambio Valiente que consiste en la formación de ciudadanos del mundo, un sistema en el que no se vanagloria a héroes o acontecimientos históricos inventados, no se les inculca de la superioridad de su país sobre otros países por el solo hecho de nacer allí, por lo tanto no irán a la guerra por defender intereses económicos,

El programa de 12 años lleva las siguientes materias. 1.- Aritmética y Negocios, en la cual enseñan las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras. 2.- Lectura, empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y termina leyendo un libro por semana. 3.- Civismo, entendiendo éste, como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y medio ambiente. 4.- Computación, Office, Internet, redes sociales y negocios on-line. 5.- Idiomas, aquí aprenden de 4 a 5 Alfabetos. 6.- Culturas, religiones entre japonesa y las que se practican en Países latinos, en Inglaterra, Alemania, China y los países Árabes, llevando a cabo visitas socializadoras de intercambio, a familias de cada país durante el verano. El resultado son jóvenes de 18 años hablando 4 idiomas, conociendo 4 culturas, 4 alfabetos, expertos en uso de computadoras y celulares como herramientas de trabajo y no de ocio además leen 52 libros cada año, respetan las leyes, la ecología y la convivencia sana así como un perfecto manejo de las finanzas.

Y déjenme decirles que este es solo un ejemplo de lo que un país está haciendo en materia de educación, actualmente el país considerado con el mejor nivel educativo es Finlandia, son países que han transformado e invertido realmente en la educación logrando grandes resultados.

Esto mientras que con nuestro modelo educativo actual saldrán muchachos jóvenes sabiendo más de chismes de la farándula o de futbol que de negocios, hablamos de crédito para emprendedores pero lo cierto es que al 90% de jóvenes no se les prepara ni educa para serlo.

Jóvenes que usan el Internet para ver más memes y estupideces de bufones que realmente como herramienta de trabajo y de investigación o aprendizaje, chicos llamados homovideos, debido que son incapaces de socializar por estar embrutecidos con el Iphone o el Android, las Tablets, el Facebook, etc. que provocan aislamiento conocido como autismo cibernético, incluso comerciales en donde hablan de la familia milenial muestran como normal que los integrante de una familia dejen de verse y hablarse por estar embrutecidos con los celulares. Esa es la generación a la que le tocará competir o que ya está compitiendo con un mundo globalizado y que cada vez se derribarán más fronteras a pesar de líderes que intenten volver al pasado y a las formas tradicionalistas y obsoletas de modelos de gobierno o de educación que por más que se aferren simple y sencillamente no volverán, los países y sus gobiernos terminarán aceptando que no importa en dónde estés, qué idioma hables ni que religión, tengas todos somos ciudadanos del mismo planeta y este se dividirá como siempre en dos: en lobos o en corderos con lo que la pregunta que debemos hacernos es ¿estamos preparando lobos o corderos?

La educación es la trasmisión de la civilización. (WILL DURANT)