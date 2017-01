Nuevas Reglas Para Proteger a los Jugadores

A partir de hoy se aplicarán las nuevas reglas de protección al jugador impuestas por World Rugby para prevenir lesiones, en un enfoque de tolerancia cero hacia el contacto peligroso y accidental contra la cabeza, medida aceptada con beneplácito por México.

El cambio de reglas redefinió los niveles de tacle ilegal (alto) e incrementó sanciones para desalentar esas acciones en todos los niveles del rugby, introduciendo mínimas sanciones en el campo de juego para contacto peligroso y accidental con la cabeza. Estas pautas tendrán apoyo en un programa global de educación.

El enfoque aprobado por el Consejo de World Rugby combina nuevas sanciones disciplinarias con un reenfoque de los árbitros en cuanto al juego peligroso. Proveerá una serie de medidas que apunta a cambiar la cultura en el deporte para asegurarse de que la cabeza es un área a proteger.

Francisco Echeguren, presidente de la Federación Mexicana de Rugby, comentó al respecto: “se quiere es evitar chocar cabeza con cabeza, y aunque en nuestro deporte hay menos lesiones en comparación a otros (conmociones), se busca la seguridad del jugador”.

El directivo insistió en que “nuestro deporte no es rudo como mucha gente cree, no hay tantas lesiones. En México ninguna lesión, solo se registra el caso de una niña que pisó mal y se rompió los ligamentos del tendón, pero eso fue corriendo”.

Pascal Nadaud, capitán de las Serpientes, señaló que World Rugby cambia las reglas cada año con el fin de darle seguridad física al jugador. “Antes no estaba regulado el tacle, había más contacto hacia la cabeza e inclusive, había ocasiones que te cargaban y tiraban al suelo”.

El titular de World Rugby, Bill Beaumont, dijo: “Creemos que estamos tomando un rol de liderazgo en cuanto al desarrollo e implementación de mejores prácticas, y este importante estudio refleja más nuestro compromiso al enfoque sustentado en evidencia para la seguridad del jugador. La valiosa información que da el estudio servirá para el proceso de revisión de las reglas y liderará los cambios en el juego y sus prácticas.”

Toledo se Despide el Junior.

La esgrimista Julieta Toledo preparará sus últimas cinco competencias de esgrima en la categoría Junior, donde buscará cerrar con buenos resultados en el Campeonato Mundial y con ello enfocarse a la senior rumbo al ciclo olímpico Tokio 2020.

“El próximo año voy a preparar mis últimas cinco competencia junior para llegar bien al Campeonato del Mundo. Me siento muy motivada para cerrar mi categoría juvenil con un buen resultado”, indicó.

Toledo, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, participará en las Copas del Mundo en Budapest, Hungría, del 6 al 8 de enero; Segovia, España (10-13 del mismo mes); Argelia (21-23 febrero), así como en el Campeonato Panamericano de La Habana, Cuba (27 febrero-5 marzo) para cerrar con el Mundial de Plovdiv, Bulgaria (1-10 abril).

La sablista también tiene la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos de Mayores como fue Río de Janeiro 2016, por lo que continuará con su trabajo enfocada a la categoría senior para buscar estar en el ciclo olímpico rumbo a Tokio.

“Tenemos que trabajar duro para estar en el proceso olímpico, en cuatro años no se sabe lo que pueda pasar, hay que tener todo claro en la mente y pelear como siempre, sin bajar la guardia”.

Señaló que fue un año bueno donde pasó por altas y bajas y aprendió mucho, ya que competía en las dos categorías (junior y senior) desde que llegó con 14 años de edad a la selección nacional.

“Fue un año excelente, me he podido mantener en un buen estado emocional para seguir adelante con ganas de entrenar y competir. Este año no me faltó nada, lo tuve todo y estoy muy contenta por eso”, concluyó.

