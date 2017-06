Ola de Atracos a Comercios en Nicolás Romero

Es insostenible la inseguridad en la demarcación, señalan afectados

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

NICOLÁS ROMERO, Méx.- En las últimas semanas, locatarios de la cabecera municipal denuncian una impune ola de atracos al comercio establecido, con la aparente complicidad de algunos elementos de la policía municipal del gobierno de Angélica Carreño Mijares.

Comerciantes y pequeños empresarios de Nicolás Romero denuncian que en menos de 15 días los establecimientos que han sido asaltados en pleno centro son: Bodega Aurrerá la de El Charco y la de la colonia independencia, la joyería de Av. Juárez, la Casa de empeño de calle 16 de Septiembre, la tienda Coppel de calle 16 de septiembre y muchos transeúntes y comercio ambulante más.

“Es insostenible la inseguridad en Nicolás Romero, parece que el gobierno están coludidos, pues es increíble que en los atracos en la zona centro de San Pedro se cometan a plena luz del día y enfrente de los elementos de la policía vial, ellos no hacen nada, no intervienen y menos previenen; ya hemos hecho llegar denuncias de los robos y pedido apoyo al comandante Jefe de Sector Uno en cabecera municipal Armando Martínez, pero hace caso omiso, no hay respuesta y la delincuencia sigue actuando impunemente”, afirmó un comerciante de local establecido que pidió el anonimato para evitar más represalias de los delincuentes y la autoridad.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan el incremento de la delincuencia en Nicolás Romero: en enero de este 2017 se denunciaron al menos 20 robos con violencia a negocios, en febrero nueve y en marzo 10; en el robo con violencia a transeúntes se denunciaron 36 actos en enero, 42 en febrero y 24 en marzo.

“Testigos presenciales reportaron que a las 15:30 sobre la calle 20 de Noviembre esquina 16 de Septiembre en la tienda conocida como La Fe, frente a los ojos de la policía vial que se encuentra en el crucero y solo talonea a los proveedores y unidades de pasajeros, dos delincuentes jóvenes entre los 20 años abordo de una motocicleta pulsar de color blanca, asaltaron a punta de pistola a una señora de la tercera edad; en todo momento los ladrones amenazaban con el arma de fuego a las personas a su alrededor, tras el atraso huyeron con dirección a la secundaria Himno Nacional, los dos ladrones usaban casco para ocultar sus identidades”, detalla la crónica de uno de cientos de casos donde la delincuencia actúa de forma impune en Nicolás Romero.

Los comerciantes de la cabecera municipal reprueban el actuar del comandante Tauro Armando Martinez, jefe del sector 1 que abarca toda la zona centro de San Pedro, pues aseguran que tolera a la delincuencia; “este policia fue premiado como jefe del sector 1 solo por haber sido nada escolta particular de la Alcaldesa Angelina Carreño, pero su ineptitud para prevenir y combatir a los delincuentes es evidente”, lamentan comerciantes.

Por último, destacar que además de los atracos al comercio y transeúntes, otros delitos como el robo de vehículos que también flagela a los habitantes de Nicolás Romero, quienes en enero de este 2017 denunciaron 20 casos, en febrero 14 y otros 14 en marzo, sin embargo esas cifras solo son las que la autoridad reporta a partir de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, la llamada cifra negra de delitos no denunciados puede ser el doble de la oficial, reconocen autoridades del Estado de México.