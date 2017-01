Oportunidad para el Presidente Peña de recuperar liderazgo frente a la sociedad

Por: SAUL HERNANDEZ

UNA DE las cosas que en este momento están permeando en la sociedad es la posición de nuestro país con respecto a las decisiones del presidente de estados Unidos y donde además, después de que este señor ha pisoteado todo a su paso, es ya menester sacer la casta y el orgullo para defender lo nuestro.

Sin duda las políticas implementadas por el Presidente Enrique Peña no han sido las mejores ni las más populistas, al contrario, en el sentir social se encuentra el hecho de que ha tratado por todos los medios afectar a la población, pese a su dicho ese de que no se levanta pensando como joder a México, por lo tanto los críticos le señalaron entones que lo hace muy bien y hasta natural.

Pues bien después de tantas formas y maneras dichas y hechas, el Presidente Enrique Peña se encuentra ante la mejor oportunidad de levantarse de la impopularidad que lo abraza para defender a un país y sus habitantes.

De seguro habrá más que uno que esté de acuerdo de que el orgullo está primero y la dignidad lo acompañan.

Hasta el momento el Presidente Enrique Peña no ha hecho un pronunciamiento real y posición con respecto a las medidas del norteamericano, pero sin duda ya va siendo hora de que fortalezca ese nacionalismo y patriotismo para poder hacer frente a tanta afrenta del gringo.

Vale pensar entonces también, que sin duda se afectarían empresas y por lo tanto empleos e inversiones o recibimientos de impuestos, pero también dicho empresarios se quejarían con su Presidente por sus formas, unas con otras.

Pero quizá podríamos pensar que el asunto es con México, y no es así, nuestro país está siendo el chivo expiatorio de sus mal sanos pensamientos, sin embargo la señal es clara para el mundo, la economía y los inversionistas.

Estados Unidos no sólo será para lo que el mismo gringo Presidente dice, sino que su política intervencionista seguirá poniendo en jaque al mundo y, lo peor, es que sus dichos llegan hasta la amenaza de las armas.

Nuestro país no está en condiciones de hacerle frente de esa manera, y de ninguna otra, más que el bloqueo de la no compra de productos norteamericanos, es decir, una situación que le rebote desde adentro y no sólo en los efectos de fuera de sus fronteras.

Vamos a ver hasta dónde aguanta con su posición y también la oportunidad del Presidente Peña de mostrar arrestos y liderazgo, tal y como la sociedad lo ha exigido.

Y ya dije.