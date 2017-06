Partidos políticos ante el reto de sus nuevos valores

Por: SAUL HERNANDEZ

DIFICIL SIN duda la de poder empatar el crecimiento urbano con el crecimiento poblacional, sobre todo para los gobiernos municipales que ven que la buena voluntad no les alcanza para poder responder a las grandes necesidades que presentan los municipios.

Y debido a ello, donde los esfuerzos se ven pírricos, pues simplemente parece ser que los ediles no hacen más ya que finalmente no les reconocen sus esfuerzos en las comunidades y más que ello se ve afectado su ego que no los deja avanzar, porque al parecer sólo funcionan de esa manera.

Es en verdad lamentable el cómo han pasado los años y los municipios siguen observándose con un serio rezago en muchos aspectos, uno de ellos es el urbano y de servicios, que son los que más afectan y de manera directa a la población, ello sin tomar en cuenta que hay comunidades que tienen años padeciendo la falta de servicios ante la mirada inerte de los funcionarios que pasan y pasan dejando aún más problemas.

Ello sin considerar el flagelo de la inseguridad que sabemos es el que más afecta y que solicita la población que se ataque de manera frontal y si bien se está consciente de que no se abatirá, lo cierto es que la autoridad local ha dejado de brindar este servicio para convertirse en mero espectador, situación que sin duda es lamentable.

Ahora bien, lo que se vive y vivirá en estos meses próximos, es la definición de los suspirantes a los cargos de elección popular, donde los ediles buscarán reelegirse o bien otros espacios, así como los diputados harán lo propio.

Los partidos políticos han estado exhibidos por la falta de efectividad de los funcionarios que ahora ostentan dichos cargos, por lo que se han convertido en algo que les afecta seriamente y que se ha acrecentado, por sus hechos y acuerdos en que nadie les cree, han perdido tota credibilidad y han dejado a un lado a la sociedad, no hay una unidad y tampoco un estado empático que les pueda garantizar su trascendencia, al contrario, hoy la sociedad seguramente apostará a rostros nuevos, y sorprendentemente no a partidos, por lo que en la medida de que los partidos políticos lleguen a postular a nuevos valores, será también la de la respuesta, aunque sepamos de antemano que tales nuevos valores tendrán su historia y es ahí donde estará quizá la diferencia.

Queda menos tiempo para que los ediles intenten rescatar algo de lo que pretenden hacer dentro de poco, aún así, vemos que muchos de ellos se llenan de ínfulas creyendo tener todo bajo control, pero ahí también está la simulación, algo que tanto daño hizo a los partidos en las pasadas contiendas electorales, si aún con todo le quieren apostar, seguramente estaremos viendo escribirse otras historias.

Y ya dije.