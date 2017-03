Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Pese a los descalabros que en estos últimos meses ha tenido el PRI, es de asombrarse la fuerza política que tiene el PRI, toda vez que cuando el partido se lo propone moviliza a las masas, es decir a su militancia priista que cuando se lo piden acuden al llamado de su partido, tal y como ocurrió en pasado sábado donde fue electo como candidato del PRI a Alfredo del Mazo Maza, que ya electo como candidato hizo un llamado a la unidad, pues como lo señalo solo con unidad vamos a salir avante en los comicios del 4 de junio.

En esta ocasión del Mazo Maza aprovecho para fustigar, sin decir nombres a quienes buscan el poder por el poder, son oportunista que no saben la problemática del Estado de México, sin embargo pretenden gobernar al estado, no lo citamos no dijo nombres, pero la dedicatoria sin lugar a dudas era para los demás contendientes.

Por cierto, personas que acudieron al evento le contaron a este columnista que vieron muy sonriente al ex alcalde de Ecatepec, Pablo Bedolla López, el cual hasta le faltaban manos para saludar a quienes se le pusieran en frente e incluso para que lo viera el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, busco una silla cerca del templete donde daría su discurso el abanderado priista. Dicen los que saben Bedolla López, hace gala de tener una amistad de muchos años con del Mazo Maza, por lo que en caso de que Alfredo del Mazo llegue a la gubernatura de la entidad, lo más seguro es que el ex presidente municipal y actual flamante diputado federal Bedolla López, haga realidad sus sueños de buscar por segunda vez el municipio que ya gobernó y que nada hizo por abatir el rezago social que padecen las comunidades de esta demarcación. De ahí que hoy en día los vecinos sigan recordando a Bedolla López como uno de los munícipes más detestables que haya gobernado Ecatepec.

Vamos a ver lo que sucede en torno a la candidata de (Morena), donde el propietario de dicho partido, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en el “Patiño) de la aspirante a la gubernatura del Estado de México Delfina Gómez”, toda vez que en los eventos que ha realizado dicho partido el que lleva la batuta es el tabasqueño, en tanto que Delfina Gómez solo se concreta a escuchar la serie de tonterías que dice el gallito feliz. Para los que saben de estas cuestiones dicen que en caso de que Delfina Gómez logre el triunfo el próximo 4 de junio, el que va a gobernar el Estado de México, será el “Mesías” es decir Andrés Manuel, según para que una vez que Delfina Gómez asuma la gubernatura (que se ve en chino), de una vez empiece a realizar raund os de sombra, para que cuando sea el próximo presidente de la república, ya llegue con experiencia. “Conste que no es nada personal” pues es lo que se comenta entre los politólogos.

A su suerte ha dejado la diputada local por el 33 distrito que comprende el municipio de Ecatepec-Tecámac, Sue Ellen Bernal, la que dicen los vecinos, que desde el inicio de su gestión nunca visita sus comunidades, por lo que dicen le pedirán una fotografía a la legisladora mexiquense, del grupo parlamentario del PRI, cuando menos sus familiares sepan que hay una representante popular que aunque no los apoya, pero que cada quincena cobra su salario sin trabajar. Esta situación ha sido del agrado del PRD, que se da vuelo se visitar de manera regular las comunidades ofreciendo todo tipo de asistencia social. Cuentan los que saben que la legisladora Sue Ellen, ya se prepara para ser la próxima diputada federal, gracias al trabajo que ha realizado en lo que respecta a su distrito…Bueno al menos tiene buenas intenciones la legisladora tecamaquense. (En Calidad de Mientras nos vemos el próximo jueves).