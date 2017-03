Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Pese a que el 3 de abril dan inicio las campañas, políticas para promover el voto ciudadano, para muchos Delfina Gómez candidata Morena al gobierno del Estado de México, prácticamente se encuentra en campaña, los politólogos califican de “madruguete” lo que está haciendo la abanderada de Morena, quien por cierto no se aparta de su “sombra” me refiero a Andrés Manuel López Obrador, el que según la aspirante a la gubernatura de la entidad, argumenta que la presencia del Mesías es mero formulismo, pues como dueño…Perdón, dirigente de Morena, fortalece al partido, pero solo eso.

Empero digan lo que digan Delfina Gómez, se sigue placeando, sin que hasta el momento las autoridades del INE y IEEM, se molesten en frenar las inquietudes de la candidata, lo que ha levantado sospechas, toda vez que si no fuera alguno de los demás contendientes, de los otros partidos políticos de inmediato le sacan la tarjeta roja, ¿Por qué será, es lo que la mayoría se pregunta?.

Cambiando de tema, por el rumbo de Ecatepec, nos cometan que Juan Medina Hernández, presidente de la Confederación Estatal Ciudadana “José María Morelos y Pavón”, fiel a sus principios de ayudar a sus semejantes, no ha bajado el ritmo de trabajo, pues como lo ha mencionado Medina Hernández, las necesidades de la gente no tiene día ni horario, ellos lo único que piden es mejoras para sus comunidades que les permita elevar su calidad de vida y en ese tenor, es como nos hemos conducido dese hace ya más de dos décadas, en que ayudamos a la gente, con cargo o sin cargo, que es lo de menos, cuando realmente existe la convicción de apoyar a los grupos vulnerables y a quienes menos tienen…Ojala todos pensaran como el líder social Juan Medina.

Este columnista se quedó perplejo-aclaro- Perplejo y no P… cuando nos enteramos que José Narro, secretario de Salud del gobierno federal, “pudiese ser el caballo de Troya” para entrar la contienda electoral del 2018 en que se habrá de elegir al presidente de la república. El borrego, que ha corrido como pólvora y que han dado cuenta algunos conductores televisivos, no deja de llamar la atención de propios y extraños, esto en virtud de que el propio ex rector de la UNAM en las entrevistas ha dicho que “no es el momento que él esta entregado en cuerpo y alma en la encomienda que le dio el jefe del ejecutivo federal Enrique Peña. Qué bueno que piense así José Narro pues de lo contrario se daría cuenta, que de acuerdo a los estatutos del PRI, para ser elegido por este instituto político a un cargo de representación popular, se requiere haber ocupado cargos de representación popular, de la cual carece José Narro, pues siempre ha sido funcionario y nunca ha ocupado cargo de representación popular, son candados que establece el PRI y no creemos que dicho partido viole sus propios estatutos ya que se estaría haciendo el haraquiri, el hecho que el secretario de Salud haya sido amigo y colaborador del finado Luís Donaldo Colosio, no quiere decir que sea la carta de representación para aspirar a la presidencia de la república. ¿Quién sería la persona que le vendió la idea a José Narro, que podría ser el próximo precandidato a la presidencia de la República?

Ya entrado en gastos y sobre el mismo tema, el que se mantiene muy ecuánime y sin hacer muchas olas, es el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, que hace unos días visito el pueblo que lo vio nacer, San Pedro Xalostoc, y fue precisamente de visita sino a entregar el Centro de Bachillerato Tecnológico No, 2, así como pavimentación de varias calles y la rehabilitación del Centro Cívico, Ávila Villegas no llego con las manos vacías, inauguro obras de beneficio para los habitantes de este pueblo que es uno de los fundadores de Ecatepec, lo cual fue bien visto por sus paisanos que lo recibieron con fuertes apretones de manos, amén de recordar la infancia y juventud de Eruviel por ser ejemplo de trabajo y por ayudar a quienes más lo necesitan, del hoy gobernador de una de la entidades más importante del país. Por cierto estas virtudes, han hecho de Ávila Villegas como uno de los políticos más fuertes para contender a la presidencia de la república. Y si no lo cree amable lector, solo hay que preguntarle al migrante de la hermana república de Catemaco, me refiero a nuestro brujo de cabecera, el más consentido de nuestros cinco lectores, que no quita el dedo en el renglón de que el doctor Eruviel Ávila, podría dar la sorpresa en los comicios del 2018. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).