Pesistas Para Preselección

Un grupo de 24 halteristas fueron convocados para la preselección Sub17, quienes se encuentran en proceso técnico para integrar el equipo nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se realizará en Tailandia, el cual será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina 2018.

Los pesistas realizarán una concentración en el CARE de Monterrey, Nuevo León, a partir del 20 de este mes, y el 25 se tiene previsto el chequeo y después integrar a los representantes nacionales que estarán en el evento mundialista de Bangkok, del 3 al 10 de abril.

La preselección varonil está integrada por los regiomontanos Tomas Emiliano Durán, Juan Antonio Barco y el campechano José Poox en la categoría de 50 kilógramos; el sonorense Francisco Munguia (56); el quintanarroense Víctor Badur, el campechano Darwin Omar Naal, y el regio Kevin Osvaldo Villasusa (62); el yucateco Mauricio Canul y el bajacaliforniano Jesús Rubén Palomares (69).

Además del yucateco Karim Saadi (77), el veracruzano Alejandro Andrade (85), el quintanarroese Jesús Alejandro Gil (94) y el sinaloense Emir Rigoberto Pineda en la división de más de 94 kilos.

En la rama femenil, la guanajuatense Yesica Yadira Fernández está en los 48 kilógramos; la regiomontana Irene Esmeralda Borrego, la campechana Yudheiki Guadalupe Panti y la regiomontana Alondra González (53); la regia Queisy Julissa Rojas y la bajacaliforniana Amisadai Anayeth Cabrera (58).

Así como la tapatía Angy Dinora Guanche y la veracruzana Jessica Jarquin (63), la jalisciense Ángela Yazmin Gutiérrez (69) y en la categoría de más de 69 kilógramos, Flor Esthela Hernández de Nuevo León y Ashley Diane Castellanos, de Jalisco.

Los halteristas mexicanos asistirán al evento tailandés, que da puntos para poder asistir a los JOJ de Argentina 2018.

Los pesistas procedentes de varios estados de la república, estarán concentrados en el CARE de Monterrey, donde trabajaran juntos, para llegar bien preparados al campeonato.

12 Fechas de la Nascar en México.

Con la finalidad de dar espectáculo y ser un evento exportador de pilotos, la nueva temporada de Nascar México Series 2017 contará con 12 fechas, con inicio el mes de marzo en Monterrey, Nuevo León, y concluirá en la Ciudad de México en noviembre.

Así lo dieron a conocer Jimmy Morales, director del campeonato, así como Michel Jourdain, director operativo, quienes expresaron su optimismo de que este nuevo formato será benéfico para el automovilismo del país y las nuevas generaciones tengan un evento en donde competir.

“Queremos que este nuevo formato sea de exportación con gente de Nascar. Será en seis óvalos y seis circuitos; desde luego dar apertura a nuevos óvalos como los de Guadalajara, San Luis Potosí y Chiapas”, destacó Morales.

Apuntó que en este formato se podrán ver categorías como Panam, tractocamiones, F1800, V6 y serial de camionetas, entre otras.

Por su parte, Michel Jourdain sostuvo que se busca brindar a la gente un mejor espectáculo, ya que representa un crecimiento en relación a años anteriores.

“Además de las pistas antes mencionadas que se abrirán con la Nascar, se analizan otras que han estado olvidadas. En esta ocasión no habrá categoría de motocicletas por seguridad, pero este nuevo formato tendrá una parada obligatoria dentro de la competencia”, señaló.

De igual manera, expuso que la situación económica del país no afectará a este proyecto, “así como van las cosas, hasta el momento, no se ve tan mal, sí preocupan los ingresos por todo lo que necesitan los equipos para las 12 fechas, pero creo que no será tan mal”, destacó.

De esta manera, el calendario quedo formado de la siguiente manera:

Marzo 24-26 en Nuevo León

Abril 23 en San Luis Potosí

Mayo 14 en Puebla

Junio 4 en Jalisco

Junio 25 en León

Julio 16 en Aguascalientes

Agosto 6 en Hidalgo o SLP

Agosto 20 en Querétaro

Septiembre 10 en Jalisco

Octubre 1 en Chiapas

Octubre 15 en Puebla

Noviembre 12 en Ciudad de México

Con 12 fechas regresa la Nascar a territorio mexicano.

Categorías como Panam, tractocamiones, F1800, V6 y serial de camionetas serán las que rueden en los óvalos mexicanos.