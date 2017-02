Piden al Gobierno Estatal Reforzar Operativos en Transporte Público

Luego de la creciente aparición de asaltos psicológicos en agravio de los pasajeros, señaló la diputada Yomali Mondragón Arredondo

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

VALLE DE MÉXICO.- Los atracos en el transporte público en la entidad mexiquense no sólo se hacen con violencia y uso de armas, sino también a través de la intimidación y el ataque psicológico, aseguró la diputada Yomali Mondragón Arredondo.

La legisladora del Estado de México urgió a las autoridades del transporte y de seguridad pública, a revalorar sus operativos en contra de asaltos a bordo del transporte público, luego de la creciente aparición de asaltos psicológicos en agravio de los pasajeros.

A través de las redes sociales se han difundido videos con teléfonos celulares en el momento en que sujetos cometen estos asaltos psicológicos en diversas rutas del transporte público, durante los cuales con total perversión y desfachatez invitan cordialmente a los pasajeros a entregar de manera voluntaria algunas monedas, precisó la legisladora.

“Son amenazadas veladas, durante las cuales los sujetos argumentan que acaban de salir del reclusorio, donde convivieron con homicidas, violadores, drogadictos y secuestradores, que prefieren pedir unas monedas antes que arrancarles celulares, cadenas o bolsos”, explicó Mondragón Arredondo.

Y agregó: “los delincuentes advierten que no quieren sacar navajas o un arma de fuego, que prefieren que las monedas sean de manera voluntaria, pues no quieren hacerle daño a la gente, según ellos, mientras sus cómplices recorren pasillos para pedir unas monedas “o lo que sea su voluntad”, en tanto que aquellos que intentan ignorarlos, son hostigados para que se busquen entre sus pertenencias algo de valor”.

La legisladora destacó que este tipo de asaltos no son nada nuevos, pero recientemente se han podido denunciar mediante grabaciones con celulares, lo que hasta hace un tiempo no ocurría.

“Estas personas ya no se esperan a cometer sus ilícitos en las noches o en zonas poco transitadas, lo hacen a plena luz del día y en rutas con gran afluencia, a sabiendas que si alguien denuncia, argumentan que no fue un asalto, que los pasajeros les entregaron de manera voluntaria su dinero, además que nunca los amagaron con ningún tipo de arma, por lo que no hay delito qué perseguir, pero se han dado casos que estos sujetos cometen los asaltos psicológicos bajo los influjos del alcohol o la droga, por lo que el temor del pasajeros se acrecienta ante el riesgo de ser agredido tanto verbal como físicamente”, precisó.

“Otra táctica que utilizan estas personas, es argumentar que acaban de salir del reclusorio y que al no encontrar trabajo, se ven obligados a vender algún dulce, pero si el pasajero se niega a comprarles, entonces cambian el tono e insistentemente piden una moneda, alejándose del usuario hasta que la obtienen, y exigen a los pasajeros que se dé el dinero de buena fe para no hacer daño”, destacó Yomali Mondragón.

“Quienes cometen estos ilícitos, constantemente cambian de ruta y de zonas, por lo que es difícil ubicarlos, sin embargo, deben reforzarse operativos preventivos en todas las zonas y rutas del estado de México para evitar más atracos y delincuencia”, exigió la legisladora.