Ponen en Marcha en Toluca Programa la Salud en Tu Hogar en Ocho Comunidades

Zamora Morales dio inicio al programa de consulta gratuita

Arrancó en La Magdalena, Ejidos de Santa Cruz Atzcatpotzaltongo

TOLUCA.- “Este programa es de gran beneficio para nosotros, porque a veces no tenemos la posibilidad de asistir al centro de salud o no podemos atender a los niños cuando se nos enferman; ahora estoy más tranquila, porque vienen a checarlos hasta mi domicilio”, expresó Ana Cristina Molina Bello, madre de cuatro pequeños, después de que una doctora revisara a su hijo Jonathan, de 7 años de edad, durante el inicio de “La salud en tu hogar” en La Magdalena, Ejidos de Santa Cruz Atzcapotzaltongo. Dicho programa consiste en brindar consulta gratuita a la población que lo requiera y para ello, médicos y enfermeras de los once SIAMAS con que cuenta el DIF Municipal recorrerán comunidades, barrios y colonias del municipio, sin que se descuide el servicio que se brinda en los Sistemas Integrales de Atención Médica Asistencial.

Con el objetivo de propiciar el bienestar de las familias de las zonas más vulnerables de la capital mexiquense que no tienen seguridad social, el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Yolanda Rosales Gómez, dio el banderazo de inicio a “La Salud en tu Hogar”, con el que se busca elevar la calidad de vida de niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores, además de fomentar una cultura de prevención en la población.

El munícipe explicó que “La salud en tu hogar” llegará, en su primera etapa, a las delegaciones de San Andrés Cuexcontitlán, San Juan Tilapa, Cacalomacán, San Pablo Autopan, Santiago Tlacotepec, San Pedro Totoltepec, San Cristóbal Huichochitlán y Santa Cruz Atzcatpotzaltongo.

Agradeció a los médicos y enfermeras de los once Sistemas Integrales de Atención Médica Asistencial (SIAMAS) del DIF Toluca, que estarán al frente de dicho programa, por la convicción con la que realizan su trabajo y el compromiso que tienen con las familias toluqueñas para unirse a la visión de la Capital con valor, en el sentido de llevar los servicios de salud hasta la puerta de los hogares de las personas que más lo necesitan, ya que, dijo, “realizan una labor única y especial, que consiste en salvar vidas”.

En su intervención, la presidenta del Sistema Municipal DIF Toluca, Yolanda Rosales Gómez, comentó que “una Capital con valor debe tener la salud como una de sus mayores fortalezas, ya que con ciudadanos saludables se puede lograr todo, por lo que en el arranque del programa se contará con ocho médicos, quienes son los encargados de los SIAMAS, ocho enfermeras y cuatro odontólogos, en dos unidades médico-odontológicas”.

Al respecto, la doctora Mónica Ríos Bernal, directora del SIAMAS “Mariano Riva Palacio”, explicó que es un honor formar parte de este programa y poder asistir casa por casa para llevar los apoyos de salud, “eso significa que si en una casa hay personas enfermas, podremos otorgarles el beneficio de la consulta médica gratuita; además, si hay alguna persona con discapacidad, valoraremos la problemática y se le gestionará el apoyo necesario, como una silla de ruedas o un bastón; con este programa también se tiene la posibilidad de tomar sus muestras de glucosa, colesterol y triglicéridos para detectar de forma oportuna obesidad, hipertensión y diabetes, servicio de ginecología y colposcopía, así como densitometría ósea, para evitar la osteoporosis y fomentar la cultura de prevención”.

Las brigadas médicas asistirán a dichas comunidades miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas, con personal identificado con gafete, chaleco y gorra. Cabe destacar que en caso de que el personal advierta que la población atendida requiere servicios médicos especializados, los pacientes serán canalizados al SIAMAS más cercano.

Asistieron al arranque del programa directores de dependencias municipales, personal médico de los SIAMAS, autoridades auxiliares y cientos de vecinos de la zona.