Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Por el rumbo de Ecatepec, tal perece que las autoridades locales le están dando poco interés al comercio informal, pues como hongos siguen apareciendo personas que se dedican al ambulantaje, en este sentido se comenta que la dirección de vía pública y mercados, se han dejado presionar por los líderes de quienes se dedican a esta actividad, esto debido a que nadie se explica cómo quienes ejercen el ambulantaje muy quitados de la pena instalan sus puestos de alimentos, frutas frescas, etcétera, muy quitados de la pena en los lugares que ellos prefieren, hay que recordar que desde el inicio de la actual administración la dirección de vía pública y mercados, se propuso regular esta actividad, en los primeros meses se pudo apreciar que iba en serio la regulación de los citados comercios informales, pero conforme a pasado el tiempo en lugar de disminuir el número de comerciantes se han incrementado de manera alertamente. Sería bueno que los jefes de la citada área se pusieran a trabajar con el objeto recobrar la buena imagen que debería de tener este importante municipio.

El que esta que no se la cree, es el dueño del Partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como MORENA, me refiero al “al salvador de las almas perdidas, el que hace gárgaras con agua bendita” Manuel Andrés López Obrador, y caro lector se ha de preguntar ¿y porque no se la cree? …Bueno le cuento que tal apreciación es porque el gobierno federal y el mismo PRI, se han empecinado en “darle aire de boca en boca”, al tabasqueño, que solo se encuentra a la caza de los errores que comete, el gobierno federal o el tricolor para de inmediato echar lumbre por la boca, en pocas palabra gratis le está saliendo a López Obrador, su campaña rumbo a la presidencia de la república al cabo sus detractores son los que pagan su publicidad y por ende mantiene viva su imagen, gracias a las costillas de sus oponentes.

Como si fuera el primer día de su administración el doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, no ha bajado el ritmo de trabajo, pues lo mismo se le puede ver en municipios del Valle de México, como en el Sur de la entidad, entregando beneficios a las clases más desprotegidas y los grupos vulnerables. Como lo ha dicho el mandatario mexiquense que respetara la veda electoral, lo que no le quita que en estos días continúe realizando giras de trabajo, lo que habla muy bien del político ecatepequense. No por algo nuestro “brujo de cabecera, avecindado en el Estado de México, pero oriundo de la hermana república de Catemaco”, no quita el dedo del renglón que Ávila Villegas, habrá de figurar en la contienda a elegir a presidente de la república, dicen que soñar no cuesta nada, me refiero a nuestro brujo, que cada vez se ha vuelto más insoportable, a pesar de que falta más de un año de que se lleve a cabo el proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la república.

Vecinos de las colonias de la llamada Quinta Zona, así como de Ciudad Azteca, Jardines de Santa Clara, Río de Luz, temen que en esta temporada de lluvias sus comunidades puedan sufrir de inundaciones, esto en virtud de que SAPASE a diferencia de otros años no ha realizado el desazolve de las redes de drenaje, al parecer comentan los vecinos, el organismo público descentralizado de Ecatepec, confía en la capacidad del Túnel Emisor Oriente, para el desazolve de las aguas negras, que sí es seguro. Pero nada le quita SAPASE realizar los trabajos correspondientes de limpia y desazolve de las redes de drenaje, dado a que la mayoría de las alcantarillas se encuentran tapadas.