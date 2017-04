Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

Por fin entro en vigor la veda electoral, ahora toca a las autoridades electorales obligar a los partidos políticos respetar esta disposición que marca la ley en la materia, la cual por cierto partidos como el PAN, Morena, el PRD y el PT, en los meses anteriores la pisotearon a no poder, a través de colocar sendos espectaculares a los largo y ancho del Valle de México. Caro lector y usted se preguntara porque no menciono el PRI, pues nada, dicho partido, fue el único instituto político que las autoridades electorales mantuvieron una estricta vigilancia, ¿Por qué seria), bueno es un asunto que el mismo Mostrada mus podría predecir, pero de que el tricolor tuvo marcaje personal eso todo mundo lo sabe, y como muestra un botón ahí tenemos a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez que junto con su porrista mayor y dueño de ese partido Andrés Manuel López Obrador, “mejor conocido en el bajo mundo de la política moderna, AMLO”, pasaron el tiempo placeando en varios municipios de la región sin que nadie los molestara.

Bueno habrá quien se preguntara porque tanta saña en contra de esos partidos políticos…Que Conste no es nada personal, pero déjeme le cuento amable lector, que antes de que iniciaran las campañas políticas por asares del destino, cuando me dirigía a cumplir con un compromiso personal, al pasar por una colonia que no voy a decir su nombre, porque debe haber secrecía por parte de este columnista, observe a un grupo de personas, a quienes como es mi costumbre les pregunte que pasaba, de inmediato una señora que se encontraba en el grupo se soltó echando pestes en contra de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que según la madre de familia había llegado para impedir que recibieran unos apoyos sociales que les había prometido un representante de elección popular, pues según los disque representantes de FEPADE, estaban violando la veda electoral.

“Al parecer-abundaron-las jefas de familia esos señores no sabían que estábamos en primero de abril y no el 3 de abril que es cuando de manera oficial arrancan las campañas políticas para renovar el gobierno estatal”. Claro como el político que iba a entregar los apoyos es del PRI que casualidad que los de la FEDAPE, sabían que se realizaría entrega de apoyos sociales, la ley electoral no es pareja para todos, señalaron la molestas madres de familia.

En Ecatepec dicen los vecinos que este municipio está blindado por elementos de la policía estatal, gendarmería, ejército y marina armada de México, quienes han reforzado la vigilancia en las distintas colonias del territorio municipal, esto debido a que los elementos de la policía municipal no “han podido con el paquete”, es decir hay opacidad por parte de los uniformados de Ecatepec, para hacer frente a la delincuencia que poco a poco desde el trienio del ex presidente municipal y hoy diputado federal Pablo Bedolla López, sentó sus reales, ante la omisión del ex alcalde Bedolla López, por erradicar este flagelo que hasta la fecha sigue afectando a la población. Sin embargo, cuentan los vecinos la presencia de la policía estatal en coordinación con las fuerzas federales se están haciendo cargo para reducir los índices delictivos, que al parecer han rendido frutos, pero no se puede echar las “campanas al vuelo”, cuando todavía hay delincuentes que operan con toda impunidad, señalaron los vecinos en cuestión.

A este columnista nos ha llegado diferentes correos en los que desde su punto de vista, dudan mucho de la veracidad y profesionalismo de nuestro “Brujo de Cabecera, hijo predilecto de la hermana república de Catemaco”, pues según esta en tela de duda, lo que ha dicho el cartomeciado, al señalar que el doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, tiene todas las aptitudes para ser candidato presidenciable y que hasta el momento no hay político que le pueda hacer sombra para ser el próximo presidente de la república. Bueno según es lo que ha visto en bola de cristal nuestro brujo, sin embargo habría que ver hasta donde la cúpula política en el poder deja el paso libre al gobernador mexiquense que con trabajo y esfuerzo se ha ganado el respeto de propios y extraños.